KardiaMobile 6L Max – портативный ЭКГ-монитор
KardiaMobile 6L Max – портативный ЭКГ-монитор 35 990 
Вернутся к товарам
Фен Dyson Supersonic R Pro HD17 Ceramic Pink/Rose Gold Вилка EU
Фен Dyson Supersonic R Pro HD17 Ceramic Pink/Rose Gold Вилка EU 38 990 
Фен Dyson Supersonic R HD18 Vinca Blue/Topaz Вилка EU — изображение 1
Фен Dyson Supersonic R HD18 Vinca Blue/Topaz Вилка EU — изображение 2
Фен Dyson Supersonic R HD18 Vinca Blue/Topaz Вилка EU — изображение 3
Фен Dyson Supersonic R HD18 Vinca Blue/Topaz Вилка EU — изображение 4
Нажмите, чтобы увеличить
Фен Dyson Supersonic R HD18 Vinca Blue/Topaz Вилка EU
Фен Dyson Supersonic R HD18 Vinca Blue/Topaz Вилка EU — изображение 2
Фен Dyson Supersonic R HD18 Vinca Blue/Topaz Вилка EU — изображение 3
Фен Dyson Supersonic R HD18 Vinca Blue/Topaz Вилка EU — изображение 4

Фен Dyson Supersonic R HD18 Vinca Blue/Topaz Вилка EU

Артикул: 125642

39 990 

Compare
17 Посетителей смотрит этот продукт сейчас!
  • Забрать в магазине AppleProStore

Забрать сегодня

Бесплатно

  • Курьерская доставка

Наш курьер доставит по указанному адресу

1-2 Дня

500

Описание

Фен Dyson Supersonic r HD18 Professional — это компактный и легкий фен, созданный для быстрой и контролируемой укладки волос. Идеальный выбор для профессиональных стилистов и салонов красоты.

Основные характеристики:

  • Равномерное нагревание: Сверхчувствительный нагреватель состоит из 10 пластин, расположенных по изгибу устройства для оптимизации и более равномерного нагревания воздуха. Это обеспечивает быструю и точную сушку.
  • Двигатель Hyperdymium: Двигатель Dyson создает мощный сфокусированный поток воздуха для быстрой сушки и укладки. Вращается со скоростью до 110 000 об/мин, создавая давление для эффекта Коанда.
  • Интеллектуальные насадки: RFID-чипы в насадках взаимодействуют с феном, автоматически адаптируя температуру и режим воздушного потока для оптимальной производительности.
  • Режим подачи холодного воздуха: Четвертый температурный режим охлаждает и используется для фиксации прически.

Насадки:

  • Концентратор: Подходит для сушки отдельных прядей или всей головы, создавая мощный поток воздуха.
  • Насадка для бережного высушивания: Создает мощный воздушный поток, который быстро сушит волосы.
  • Насадка для непослушных волос: Скрывает пушащиеся волосы под длинными прядями благодаря эффекту Коанда.
  • Гребень с широкими зубьями: Разработан для распутывания и выпрямления волос по мере их высыхания.
  • Диффузор: Помогает уменьшить завивание и придать форму кудрям, завиткам и волнам.

Дополнительные особенности:

  • Умные насадки: Насадки оснащены RFID-чипами для автоматической адаптации температуры и воздушного потока.
  • Легкость и баланс: Фен легче и меньше стандартных моделей, что обеспечивает удобство использования.
  • Аккустическая настройка: Двигатель настроен для снижения шума, что делает фен менее шумным в использовании.
  • Магнитные крепления: Насадки легко крепятся и снимаются благодаря сильным магнитам.

Этот профессиональный фен Dyson Supersonic r HD18 — идеальный выбор для создания безупречных причесок с минимальными усилиями и максимальной точностью. Подходит как для салонов, так и для домашнего использования, обеспечивая великолепные результаты каждый раз.

Отзывы клиентов

0 отзывов
0
0
0
0
0

Отзывы

Очистить фильтры

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Фен Dyson Supersonic R HD18 Vinca Blue/Topaz Вилка EU”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Сопутствующие товары

Hot
Беспроводные наушники Apple AirPods Pro 2 TYPE-C
Быстрый просмотр

Наушники Apple AirPods Pro 2 USB-C White

Артикул: 54976

В наличии

15 590 
В корзину
Смартфон Apple iPhone 14 128GB Dual Sim Starlight
Быстрый просмотр

Смартфон Apple iPhone 14 128Gb nano Sim + eSim Starlight

Артикул: 50936

В наличии

43 490 
В корзину
Apple iPhone 15 512Gb Pink
Быстрый просмотр

Смартфон Apple iPhone 15 128Gb nano Sim + nano Sim Pink

Артикул: MTLE3CH/A

В наличии

48 490 
В корзину
Смартфон Apple iPhone 14 128GB Dual Sim Midnight
Быстрый просмотр

Смартфон Apple iPhone 14 256Gb nano Sim + eSim Midnight

Артикул: 50956

В наличии

47 990 
В корзину
Apple iPhone 15 128Gb Black
Быстрый просмотр

Смартфон Apple iPhone 15 256Gb nano Sim + eSim Black

Артикул: 65556

В наличии

53 990 
В корзину
Starlink V3 (1)
Быстрый просмотр

Спутниковый интернет Starlink V3

Артикул: 81868

В наличии

49 990 
В корзину