Фен Dyson Supersonic R HD18 Vinca Blue/Topaz Вилка EU
Фен Dyson Supersonic R HD18 Vinca Blue/Topaz Вилка EU 39 990 
Вернутся к товарам
Фен Dyson Supersonic R Pro HD17 Jasper Plum Вилка EU
Фен Dyson Supersonic R Pro HD17 Jasper Plum Вилка EU 38 990 
Фен Dyson Supersonic R Pro HD17 Ceramic Pink/Rose Gold Вилка EU — изображение 1
Фен Dyson Supersonic R Pro HD17 Ceramic Pink/Rose Gold Вилка EU — изображение 2
Фен Dyson Supersonic R Pro HD17 Ceramic Pink/Rose Gold Вилка EU — изображение 3
Нажмите, чтобы увеличить
Фен Dyson Supersonic R Pro HD17 Ceramic Pink/Rose Gold Вилка EU
Фен Dyson Supersonic R Pro HD17 Ceramic Pink/Rose Gold Вилка EU — изображение 2
Фен Dyson Supersonic R Pro HD17 Ceramic Pink/Rose Gold Вилка EU — изображение 3

Фен Dyson Supersonic R Pro HD17 Ceramic Pink/Rose Gold Вилка EU

Артикул: 125644

38 990 

Compare
13 Посетителей смотрит этот продукт сейчас!
  • Забрать в магазине AppleProStore

Забрать сегодня

Бесплатно

  • Курьерская доставка

Наш курьер доставит по указанному адресу

1-2 Дня

500

Описание

Созданный для точной укладки, легкости в использовании и высокой мощности, этот фен сочетает новейшие технологии с обновленным эргономичным дизайном. Инновационный двигатель Dyson Hyperdymium™ развивает скорость до 110 000 об/мин, создавая мощный и направленный поток воздуха. Специально изогнутый корпус обеспечивает равномерный нагрев за счет системы из 10 нагревательных пластин, что позволяет достичь профессионального качества сушки и укладки. Устройство весом всего 325 г оптимизировано для работы с затылочной частью головы, обеспечивая легкость и точный контроль при создании прически.

Фен оснащен пятью интеллектуальными насадками с предустановленными настройками температуры и воздушного потока. Встроенные RFID-чипы запоминают ваши предпочтения, обеспечивая персонализированный подход к укладке. Система ионизации уменьшает пушистость волос до 46%³, делая их более гладкими и послушными. Устройство эффективно снижает статическое электричество и защищает волосы от перегрева.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уровень шума: 80.1 дБА

Регулировка температуры: 4 режима, включая холодный воздух

Мощность: 1700 Вт

Длина шнура: 2.7 м

Тип устройства: фен

Размеры (Ш×В×Г): 108×55×285 мм

Вес: 325 г (807 г с кабелем и вилкой)

Особенности: защита от перегрева

КОМПЛЕКТАЦИЯ

— Профессиональный концентратор

— Наконечник для точного сглаживания

— Гладкий финишный наконечник

— Мощная насадка для сушки

— Мягкий наконечник для сушки

— Кейс

— Фен Dyson Supersonic r™ (Straight+Wavy)

ПРЕИМУЩЕСТВА

— Самый мощный¹ и быстрый фен Dyson с двигателем Hyperdymium™

— На 30% меньше¹ и на 20% легче², чем предыдущие модели

— Интеллектуальные насадки с RFID-чипами запоминают настройки

— Равномерный нагрев для профессиональной укладки

— Уменьшает пушистость на 46%³ благодаря ионизации

— Точная укладка с контролируемым потоком воздуха

Отзывы клиентов

0 отзывов
0
0
0
0
0

Отзывы

Очистить фильтры

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Фен Dyson Supersonic R Pro HD17 Ceramic Pink/Rose Gold Вилка EU”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Сопутствующие товары

Hot
Беспроводные наушники Apple AirPods Pro 2 TYPE-C
Быстрый просмотр

Наушники Apple AirPods Pro 2 USB-C White

Артикул: 54976

В наличии

15 590 
В корзину
Смартфон Apple iPhone 14 128GB Dual Sim Starlight
Быстрый просмотр

Смартфон Apple iPhone 14 128Gb nano Sim + eSim Starlight

Артикул: 50936

В наличии

43 490 
В корзину
Apple iPhone 15 512Gb Pink
Быстрый просмотр

Смартфон Apple iPhone 15 128Gb nano Sim + nano Sim Pink

Артикул: MTLE3CH/A

В наличии

48 490 
В корзину
Смартфон Apple iPhone 14 128GB Dual Sim Midnight
Быстрый просмотр

Смартфон Apple iPhone 14 256Gb nano Sim + eSim Midnight

Артикул: 50956

В наличии

47 990 
В корзину
Apple iPhone 15 128Gb Black
Быстрый просмотр

Смартфон Apple iPhone 15 256Gb nano Sim + eSim Black

Артикул: 65556

В наличии

53 990 
В корзину
Starlink V3 (1)
Быстрый просмотр

Спутниковый интернет Starlink V3

Артикул: 81868

В наличии

49 990 
В корзину