Созданный для точной укладки, легкости в использовании и высокой мощности, этот фен сочетает новейшие технологии с обновленным эргономичным дизайном. Инновационный двигатель Dyson Hyperdymium™ развивает скорость до 110 000 об/мин, создавая мощный и направленный поток воздуха. Специально изогнутый корпус обеспечивает равномерный нагрев за счет системы из 10 нагревательных пластин, что позволяет достичь профессионального качества сушки и укладки. Устройство весом всего 325 г оптимизировано для работы с затылочной частью головы, обеспечивая легкость и точный контроль при создании прически.
Фен оснащен пятью интеллектуальными насадками с предустановленными настройками температуры и воздушного потока. Встроенные RFID-чипы запоминают ваши предпочтения, обеспечивая персонализированный подход к укладке. Система ионизации уменьшает пушистость волос до 46%³, делая их более гладкими и послушными. Устройство эффективно снижает статическое электричество и защищает волосы от перегрева.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Уровень шума: 80.1 дБА
Регулировка температуры: 4 режима, включая холодный воздух
Мощность: 1700 Вт
Длина шнура: 2.7 м
Тип устройства: фен
Размеры (Ш×В×Г): 108×55×285 мм
Вес: 325 г (807 г с кабелем и вилкой)
Особенности: защита от перегрева
КОМПЛЕКТАЦИЯ
— Профессиональный концентратор
— Наконечник для точного сглаживания
— Гладкий финишный наконечник
— Мощная насадка для сушки
— Мягкий наконечник для сушки
— Кейс
— Фен Dyson Supersonic r™ (Straight+Wavy)
ПРЕИМУЩЕСТВА
— Самый мощный¹ и быстрый фен Dyson с двигателем Hyperdymium™
— На 30% меньше¹ и на 20% легче², чем предыдущие модели
— Интеллектуальные насадки с RFID-чипами запоминают настройки
— Равномерный нагрев для профессиональной укладки
— Уменьшает пушистость на 46%³ благодаря ионизации
— Точная укладка с контролируемым потоком воздуха
ОтзывыОчистить фильтры
Отзывов пока нет.