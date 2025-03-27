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Джойстик Xbox Victrix Pro BFG Wireless Controller Black — изображение 1
Джойстик Xbox Victrix Pro BFG Wireless Controller Black — изображение 2
Джойстик Xbox Victrix Pro BFG Wireless Controller Black — изображение 3
Джойстик Xbox Victrix Pro BFG Wireless Controller Black — изображение 4
Джойстик Xbox Victrix Pro BFG Wireless Controller Black — изображение 5

Джойстик Xbox Victrix Pro BFG Wireless Controller Black

Код товара: 98725

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( Отзывов пока нет. )

18,490

Описание

ТОЧНОСТЬ, КОМФОРТ, КОНТРОЛЬ

Геймпад разработан для требовательных геймеров, обеспечивая высокую точность и мгновенный отклик. Эргономичная конструкция позволяет комфортно удерживать контроллер даже во время длительных игровых сессий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Совместимость: Xbox Series X|S, Xbox One, ПК

Тип подключения: Беспроводной / проводной

Дополнительные функции: Вибрация, гироскоп, акселерометр

Эргономика: Настраиваемые кнопки и сменные модули стиков

КОМПЛЕКТАЦИЯ

•Геймпад

•Кабель для зарядки

Детали

Производитель

PDP
Цвет

Черный

Отзывы

Отзывов пока нет.

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