Джойстик Xbox Victrix Pro BFG Wireless Controller White
Код товара: 98724
₽18,490
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Описание
ТОЧНОСТЬ, КОМФОРТ, КОНТРОЛЬ
Геймпад разработан для требовательных геймеров, обеспечивая высокую точность и мгновенный отклик. Эргономичная конструкция позволяет комфортно удерживать контроллер даже во время длительных игровых сессий.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•Совместимость: Xbox Series X|S, Xbox One, ПК
•Тип подключения: Беспроводной / проводной
•Дополнительные функции: Вибрация, гироскоп, акселерометр
•Эргономика: Настраиваемые кнопки и сменные модули стиков
КОМПЛЕКТАЦИЯ
•Геймпад
•Кабель для зарядки
Детали
|Производитель
|
PDP
|Цвет
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Белый
Отзывы
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