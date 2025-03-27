Джойстик Microsoft Xbox Series Nocturnal Vapor
Код товара: 98720
₽6,990
- Описание
- Детали
- Отзывы (0)
Описание
ПОДЛЕЖИТ ЛЕГКОМУ УПРАВЛЕНИЮ
Джойстик Microsoft Xbox — это надежный и удобный контроллер, который предоставляет геймерам полный контроль над игровым процессом. Он идеально подходит для тех, кто ценит комфорт и точность во время игры.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•Совместимость: Xbox Series X|S, Xbox One, ПК
•Тип подключения: Беспроводной / проводной
•Поддержка технологий: Bluetooth, Xbox Wireless
•Эргономика: Удобные и отзывчивые кнопки, текстурированные ручки для лучшего захвата
КОМПЛЕКТАЦИЯ
•Джойстик
•Кабель для зарядки
Детали
|Производитель
|
Microsoft
|Цвет
|
Зеленый
Отзывы
Отзывов пока нет.