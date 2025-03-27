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Джойстик Microsoft Xbox Series Nocturnal Vapor — изображение 1
Джойстик Microsoft Xbox Series Nocturnal Vapor — изображение 2
Джойстик Microsoft Xbox Series Nocturnal Vapor — изображение 3

Джойстик Microsoft Xbox Series Nocturnal Vapor

Код товара: 98720

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( Отзывов пока нет. )

6,990

Описание

ПОДЛЕЖИТ ЛЕГКОМУ УПРАВЛЕНИЮ

Джойстик Microsoft Xbox — это надежный и удобный контроллер, который предоставляет геймерам полный контроль над игровым процессом. Он идеально подходит для тех, кто ценит комфорт и точность во время игры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Совместимость: Xbox Series X|S, Xbox One, ПК

Тип подключения: Беспроводной / проводной

Поддержка технологий: Bluetooth, Xbox Wireless

Эргономика: Удобные и отзывчивые кнопки, текстурированные ручки для лучшего захвата

КОМПЛЕКТАЦИЯ

•Джойстик

•Кабель для зарядки

Детали

Производитель

Microsoft
Цвет

Зеленый

Отзывы

Отзывов пока нет.

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