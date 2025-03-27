🏢 Самовывоз сегодня – бесплатно

г. Москва, ул. Багратионовский проезд, д.7, корп.20В, офис 743 БЦ «Конвент-Плюс».

(2 минуты ходьбы от м. Фили или м. Багратионовская)

⏰ Ежедневно 11:00-20:00.

Обязательно резервируйте товар!

🚛 Доставка в Москве

Доставка в будни и выходные от 500 руб.

В течение 24 часов, с 11 до 22 часов

Экспресс доставка от 600 руб.

В течение 3-4 часов с момента заказа или к определенному времени.

🚛 Доставка крупногабаритных товаров от 700 руб.

Рассчитывается индивидуально, в зависимости от веса.

🚛 По Московской области (за пределами МКАД) от 600 руб.

Стоимость рассчитывается в зависимости от удаленности местоположения клиента.

✈️ Доставка по России

ℹ️ Все заказы в регионы России отправляются только по 100% предоплате.

Курьерской службой СДЭК. Точная стоимость рассчитывается на этапе оформления заказа через корзину.

1-5 рабочих дня - от 300 руб.

Точная стоимость рассчитывается на этапе оформления заказа через корзину.