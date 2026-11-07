Дополнительная батарея EcoFlow DELTA 3 Max Plus — увеличение автономности на 2048 Вт·ч

Дополнительная батарея EcoFlow DELTA 3 Max Plus Smart Extra Battery — LiFePO4-аккумулятор ёмкостью 2048 Вт·ч для расширения запаса энергии совместимых зарядных станций EcoFlow. Позволяет продлить время автономной работы бытовой техники, компьютеров, систем освещения и другого оборудования.

Батарея подходит для резервного электроснабжения дома, дачи, автодома и использования вдали от электросети. Подключается через фирменный порт EcoFlow Extra Battery Port по принципу Plug-and-Play и автоматически распознаётся основной станцией.

Увеличение ёмкости до 6144 Вт·ч

Одна дополнительная батарея увеличивает общую ёмкость EcoFlow DELTA 3 Max Plus с 2048 до 4096 Вт·ч.

При подключении двух дополнительных аккумуляторов запас энергии достигает 6144 Вт·ч. Для такой конфигурации требуется совместимый EcoFlow Smart Extra Battery Expansion Adapter.

Увеличение ёмкости продлевает время автономной работы подключённых приборов, но не повышает номинальную выходную мощность основной станции.

Надёжный аккумулятор LiFePO4

EcoFlow DELTA 3 Max Plus Smart Extra Battery использует литий-железо-фосфатные элементы LFP с технологией Full-Tab.

Такая конструкция способствует снижению внутреннего сопротивления, уменьшению нагрева и стабильной работе аккумулятора при регулярных циклах зарядки и разрядки.

Технология LiFePO4 отличается высокой термической стабильностью и подходит для систем длительного резервного электропитания.

Интеллектуальное управление EcoFlow

После подключения дополнительная батарея работает совместно с основной зарядной станцией. Включение и выключение устройств синхронизируется.

Мониторинг через приложение EcoFlow

В мобильном приложении можно отслеживать уровень заряда, рабочее состояние и температуру аккумулятора.

На корпусе предусмотрен светодиодный индикатор для отображения состояния батареи и процесса зарядки.

Компактная модульная конструкция

Дополнительная батарея выполнена в компактном корпусе размером 494 × 239 × 196 мм и весит около 16 кг.

Модульная конструкция позволяет увеличить запас энергии без покупки второй полноценной зарядной станции. Аккумулятор удобно размещать рядом с основным устройством.

Совместимость с зарядными станциями EcoFlow

Основные совместимые модели:

EcoFlow DELTA 3 Max Plus.

EcoFlow DELTA 3 Ultra Plus.

Поддержка других устройств EcoFlow зависит от модели, версии прошивки и используемых аксессуаров.

Важно: EcoFlow DELTA 3 Max Plus Smart Extra Battery не является самостоятельной электростанцией. Батарея не оснащена обычными AC-розетками и USB-выходами для прямого питания бытовых приборов. Для её работы требуется совместимая основная станция.

Технические характеристики EcoFlow DELTA 3 Max Plus Smart Extra Battery

Аккумулятор

Ёмкость: 2048 Вт·ч.

Тип аккумулятора: LiFePO4 (LFP).

Номинальное напряжение: 51,2 В.

Ёмкость: 40 А·ч.

Технология элементов: Full-Tab LFP.

Подключение и расширение

Интерфейс: EcoFlow Extra Battery Port.

Выход: 43,2–57,6 В, до 100 А.

Вход: 43,2–57,6 В, до 48 А.

Подключение Plug-and-Play.

Автоматическая синхронизация с основной станцией.

Общая ёмкость DELTA 3 Max Plus с одной батареей: 4096 Вт·ч.

Общая ёмкость с двумя батареями: до 6144 Вт·ч при использовании совместимого адаптера.

Система защиты

Аккумулятор оснащён системой управления BMS, контролирующей основные параметры работы.

Предусмотрена защита от перегрева, перегрузки по току, короткого замыкания, перенапряжения, пониженного напряжения и эксплуатации при недопустимых температурах.

Температура эксплуатации

Оптимальная рабочая температура: от +20 до +30 °C.

Температура зарядки: от 0 до +45 °C.

Температура разрядки: от −10 до +45 °C.

Температура хранения: от −10 до +45 °C.

Габариты и вес

Размеры: 494 × 239 × 196 мм.

Вес: около 16 кг.

Цвет: Silver.

Комплектация

Дополнительная батарея EcoFlow DELTA 3 Max Plus Smart Extra Battery.

Кабель подключения дополнительного аккумулятора.

Руководство пользователя.

Гарантийная документация.

Для кого подойдёт дополнительная батарея EcoFlow DELTA 3 Max Plus?

Дополнительный аккумулятор станет практичным решением для владельцев совместимых станций EcoFlow, которым требуется увеличить время автономной работы оборудования.

Благодаря ёмкости 2048 Вт·ч, технологии LiFePO4 и модульному подключению батарея подходит для резервного питания загородного дома, дачи, рабочего оборудования и продолжительных поездок.

EcoFlow DELTA 3 Max Plus Smart Extra Battery позволяет расширять систему электропитания по мере необходимости, сохраняя удобство управления через экосистему EcoFlow.