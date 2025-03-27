Док станция Xbox Charging Station PowerA
Код товара: 98738
₽3,590
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Описание
ДОК-СТАНЦИЯ XBOX CHARGING STATION POWERA
Док-станция PowerA Xbox Charging Station обеспечивает удобную и быструю зарядку геймпадов Xbox. Стильный и компактный дизайн позволяет легко разместить ее рядом с консолью, а система быстрой зарядки гарантирует, что ваши контроллеры всегда будут готовы к игре.
Особенности:
•Быстрая и удобная зарядка геймпадов Xbox
•Компактный дизайн для удобного размещения
•Надежная фиксация контроллеров во время зарядки
•Совместимость с беспроводными геймпадами Xbox Series X|S и Xbox One
Примечание: Геймпады в комплект не входят.
Детали
|Цвет
|
Черный
|Производитель
|
PowerA
Отзывы
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