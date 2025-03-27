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Док станция Xbox Charging Station PowerA

Код товара: 98738

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3,590

Описание

ДОК-СТАНЦИЯ XBOX CHARGING STATION POWERA

Док-станция PowerA Xbox Charging Station обеспечивает удобную и быструю зарядку геймпадов Xbox. Стильный и компактный дизайн позволяет легко разместить ее рядом с консолью, а система быстрой зарядки гарантирует, что ваши контроллеры всегда будут готовы к игре.

Особенности:

•Быстрая и удобная зарядка геймпадов Xbox

•Компактный дизайн для удобного размещения

•Надежная фиксация контроллеров во время зарядки

•Совместимость с беспроводными геймпадами Xbox Series X|S и Xbox One

Примечание: Геймпады в комплект не входят.

Детали

Цвет

Черный
Производитель

PowerA

Отзывы

Отзывов пока нет.

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