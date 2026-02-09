Мультисканер здоровья Withings BeamO 4-in-1 Health Multiscan (термометр, стетоскоп, пульсометр, ЭКГ)
Мультисканер здоровья Withings BeamO 4-in-1 Health Multiscan (термометр, стетоскоп, пульсометр, ЭКГ) 42 990 
Док-станция Kensington SD5000T5 EQ Thunderbolt 5 Triple 4K Docking K35201NA — изображение 1
Док-станция Kensington SD5000T5 EQ Thunderbolt 5 Triple 4K Docking K35201NA — изображение 2
Док-станция Kensington SD5000T5 EQ Thunderbolt 5 Triple 4K Docking K35201NA — изображение 3
Док-станция Kensington SD5000T5 EQ Thunderbolt 5 Triple 4K Docking K35201NA — изображение 4
Док-станция Kensington SD5000T5 EQ Thunderbolt 5 Triple 4K Docking K35201NA — изображение 5
Док-станция Kensington SD5000T5 EQ Thunderbolt 5 Triple 4K Docking K35201NA — изображение 6
Док-станция Kensington SD5000T5 EQ Thunderbolt 5 Triple 4K Docking K35201NA — изображение 7
Док-станция Kensington SD5000T5 EQ Thunderbolt 5 Triple 4K Docking K35201NA
Док-станция Kensington SD5000T5 EQ Thunderbolt 5 Triple 4K Docking K35201NA — изображение 2
Док-станция Kensington SD5000T5 EQ Thunderbolt 5 Triple 4K Docking K35201NA — изображение 3
Док-станция Kensington SD5000T5 EQ Thunderbolt 5 Triple 4K Docking K35201NA — изображение 4
Док-станция Kensington SD5000T5 EQ Thunderbolt 5 Triple 4K Docking K35201NA — изображение 5
Док-станция Kensington SD5000T5 EQ Thunderbolt 5 Triple 4K Docking K35201NA — изображение 6
Док-станция Kensington SD5000T5 EQ Thunderbolt 5 Triple 4K Docking K35201NA — изображение 7

Док-станция Kensington SD5000T5 EQ Thunderbolt 5 Triple 4K Docking K35201NA

Артикул: 125541

43 990 

Описание

KENSINGTON SD5000T5 EQ — ДОК-СТАНЦИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Kensington SD5000T5 EQ Thunderbolt 5 Triple 4K — это мощная профессиональная док-станция, созданная для современных высокопроизводительных ноутбуков. Она раскрывает потенциал Thunderbolt 5, объединяя экстремальную скорость передачи данных, поддержку многомониторных конфигураций и зарядку до 140 Вт в одном устройстве.

THUNDERBOLT 5: СКОРОСТЬ 80 ГБИТ/С И ЗАРЯДКА 140 ВТ

Подключение осуществляется через Thunderbolt 5 со скоростью до 80 Гбит/с, что обеспечивает мгновенную работу с внешними накопителями, дисплеями и профессиональной периферией. Док-станция способна питать ноутбук мощностью до 140 Вт, избавляя от необходимости использовать отдельный блок питания.

ГОТОВА К 8K И ТРОЙНОМУ 4K

SD5000T5 EQ поддерживает:

  • один или два дисплея 8K при 60 Гц

  • до трёх дисплеев 4K при 144 Гц

Это делает станцию идеальным решением для дизайнеров, видеомонтажёров, инженеров и трейдеров, которым требуется максимальная визуальная производительность.

РАСШИРЕННЫЕ ПОРТЫ ДЛЯ ВСЕХ ЗАДАЧ

Док-станция оснащена несколькими портами Thunderbolt 5 с поддержкой видео и питания, быстрыми USB-A для периферии, а также 2,5 Gigabit Ethernet, который обеспечивает более стабильное и быстрое сетевое соединение по сравнению с обычным Gigabit LAN.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РАБОТА С КАРТАМИ ПАМЯТИ

Встроенные картридеры UHS-II SD и microSD обеспечивают высокую скорость чтения и записи, что особенно важно при работе с фото- и видеоконтентом без дополнительных адаптеров.

НАДЁЖНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНЫЙ ПОДХОД

Корпус выполнен из алюминия, что гарантирует прочность и эффективное охлаждение. Док-станция оснащена разъёмом для замка Kensington, а серия EQ подчёркивает ориентир бренда на экологичные материалы и устойчивое производство.

СОВМЕСТИМОСТЬ С WINDOWS И MAC

Kensington SD5000T5 EQ полностью совместима с:

  • Windows 11 и новее

  • macOS 14.5 и новее

Поддерживает современные ноутбуки с Thunderbolt 5 и обеспечивает стабильную работу в профессиональной среде.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подключение и порты

  • 1 × Thunderbolt 5 Host (до 140 Вт)

  • 1 × Thunderbolt 5 (до 60 Вт)

  • 2 × Thunderbolt 5 (до 15 Вт каждый)

  • 3 × USB-A 3.2 Gen 2 (до 10 Гбит/с, 7,5 Вт)

  • 1 × Ethernet 2.5 GbE

  • SDXC UHS-II

  • microSDXC UHS-II

  • Комбинированный аудиоразъём 3,5 мм

Поддержка дисплеев

  • До 2 × 8K @ 60 Гц

  • До 3 × 4K @ 144 Гц

Питание

  • Зарядка ноутбука: до 140 Вт

  • Блок питания: 180 Вт (в комплекте)

Совместимость

  • Windows 11 и новее

  • macOS 14.5 и новее

Корпус и конструкция

  • Материал: алюминий

  • Разъём для замка Kensington

Габариты и вес

  • Размеры: 226 × 97 × 40 мм

  • Вес: 0,97 кг

Комплектация

  • Док-станция Kensington SD5000T5 EQ

  • Кабель Thunderbolt 5 (1 м)

  • Блок питания 180 Вт

  • Кабель питания

