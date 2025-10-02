Часы Garmin Quatix 8 51mm Amoled Black 010-02905-91
Дальномер Garmin Approach Z82 010-02260-00 — изображение 1
Дальномер Garmin Approach Z82 010-02260-00 — изображение 2
Дальномер Garmin Approach Z82 010-02260-00 — изображение 3
Дальномер Garmin Approach Z82 010-02260-00 — изображение 4
Дальномер Garmin Approach Z82 010-02260-00 — изображение 5
Дальномер Garmin Approach Z82 010-02260-00
Дальномер Garmin Approach Z82 010-02260-00

Артикул: 115942

59 990 

Описание

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР ДЛЯ ГОЛЬФА С GPS

Лазерный дальномер Approach Z82 обеспечивает максимально точное измерение расстояний на поле для гольфа. Он сочетает высокочувствительный лазер с интегрированным GPS и цветными двухмерными картами CourseView, позволяя игроку видеть все детали лунки и расстояния до препятствий. Стабилизация изображения и функция “Green View” упрощают поиск флага и отображение расстояний до передней, центральной и задней части грина. Функция “PlaysLike Distance” учитывает уклон поля, а “PinPointer” помогает при слепых ударах. Более 42 000 предзагруженных карт полей по всему миру обеспечивают готовность к игре в любом месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Тип прибора: Лазерный дальномер для гольфа с GPS

  • Максимальное расстояние лазера: 450 ярдов / 411 метров

  • Точность лазера: ±10” (25 см)

  • Увеличение: 6x

  • Размеры: 122,9 x 80,0 x 42,1 мм

  • Вес: 232 г

  • Дисплей: OLED, 25,4 x 10,7 мм, полноцветный

  • Диоптрическая коррекция: ±4

  • Аккумулятор: Литий-ионный, до 15 часов работы

  • Водонепроницаемость: Да, IPX7

  • Встроенный GPS: Да, высокочувствительный

  • Совместимость: Garmin Connect™

  • Режим соревнований: Да, отключаются функции, не разрешенные для турнирного использования

ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ

  • Захват флага с визуальным подтверждением

  • Стабилизация изображения для точного измерения

  • Green View: обзор грина с расстояниями до передней, центральной и задней части

  • PlaysLike Distance: корректировка расстояния с учетом уклонов

  • Laser Range Arc: отображение дуги дальномера на карте

  • Обзор препятствий и лейапов

  • Автоматическое определение лунки и информация о парах

  • PinPointer: определение направления при слепых ударах

  • Ведение счета ударов

  • Функция Find My Garmin для поиска устройства

  • Бесплатные обновления карт полей

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  • Лазерный дальномер Approach Z82

  • Чехол с карабином

  • Кабель microUSB

  • Документация

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Высочайшая точность измерений на расстояниях до 411 м

  • Удобный цветной видоискатель с картой поля

  • Автоматическая идентификация лунок и расстояний

  • Помощь при игре на сложных участках с уклоном

  • Возможность использования в турнирах

  • Совместимость с приложением Garmin Golf для расширенной статистики

