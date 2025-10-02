Прозрачный чехол для Apple iPhone 17 с MagSafe
Часы Garmin Quatix 8 51mm Amoled Black 010-02905-91
Часы Garmin Quatix 8 51mm Amoled Black 010-02905-91

Артикул: 115941

99 990 

Описание

ПРОЛОЖИТЕ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ КУРС
Quatix® 8 — умные часы для парусного спорта с ярким 1,4-дюймовым AMOLED-дисплеем и встроенным светодиодным фонариком. Устройство создано для работы у руля и за его пределами, обеспечивая полный контроль над навигацией, здоровьем и спортивными тренировками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Дисплей: 1,4″ AMOLED, 454×454 пикселей, сенсорный, цветной, с крупным шрифтом

  • Корпус: армированный полимер с металлической задней крышкой, титановые безель и крышка сенсора

  • Ремешок: силиконовый (127–210 мм), UltraFit (127–225 мм), кожаный (135–213 мм), металлический (132–225 мм), совместимость QuickFit® 26 мм

  • Размер корпуса: 51 × 51 × 14,7 мм; масса — 92 г (64 г без ремешка)

  • Водонепроницаемость: 10 АТМ

  • Батарея: до 29 дней в режиме смарт-часов, до 41 дня в режиме экономии, до 145 часов GPS

  • Память: 32 ГБ

  • Датчики: GPS, ГЛОНАСС, Galileo, КЗСС, Бэйдоу, SatIQ™, пульсометр, пульсоксиметр, барометрический высотомер, компас, гироскоп, акселерометр, термометр, датчик освещенности, датчик глубины до 40 м

  • Связь: Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi®

  • Особенности: встроенный динамик и микрофон, голосовое управление, Garmin Pay™, хранение музыки, звонки и сообщения, умные уведомления, Connect IQ™

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

  • Морские: потоковая передача данных с лодки, управление автопилотом, сигнализация якоря, приложения для парусного спорта, подсветка и красный режим фонаря

  • Навигация: BlueChart® G3, Outdoor Maps+, SatIQ™, ABC-датчики, карты TopoActive, Skiview™, карты для гольфа, NextFork™, TracBack®, точка-точка

  • Спорт и фитнес: бег, велоспорт, плавание, HIIT, силовые тренировки, йога, пилатес, мультиспорт, динамика бега, VO2 max, ClimbPro™, PacePro™, Garmin Coach

  • Здоровье и мониторинг: пульс на запястье, пульсоксиметр, ЭКГ, отслеживание сна, стресс, гидратация, Body Battery™, дыхание, температура кожи, женское здоровье, мониторинг беременности, отчет Health Snapshot™

  • Развлечения: музыка, управление аудиосистемой Fusion, звонки и сообщения, Garmin Messenger™

ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА

  • Надежный и долговечный корпус, адаптированный к морским условиям

  • Полный контроль над совместимыми устройствами на лодке через голосовые команды

  • Всесторонний мониторинг здоровья и физической формы 24/7

  • Продвинутая навигация с картами, маршрутизацией и пошаговыми инструкциями

  • Поддержка спортивных и водных активностей, включая дайвинг до 40 м

  • Многофункциональные умные возможности: музыка, платежи, уведомления, Garmin Connect™

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  • Часы Quatix® 8

  • Зарядное устройство Garmin

  • Силиконовый ремешок QuickFit®

  • Руководство пользователя

