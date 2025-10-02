СМАРТ-ЧАСЫ ПРЕМИУМ УРОВНЯ GPS-МОДЕЛЬ ДЛЯ МУЛЬТИСПОРТА

Fēnix 8 Pro открывает новую страницу в мире носимой электроники. Это не просто часы, а полноценный инструмент для спорта, путешествий и повседневной жизни. Продвинутая система спутниковой и LTE-связи, технологии inReach® и SOS Garmin Response℠ обеспечат вашу безопасность в любых условиях. Встроенный динамик и микрофон позволяют звонить и отправлять сообщения без смартфона, а яркий AMOLED-дисплей с сапфировым стеклом и титановым корпусом гарантируют надежность и премиальный вид.

ТЕХНОЛОГИЯ INREACH® И LTE-СВЯЗЬ

Fēnix 8 Pro позволяют оставаться на связи даже там, где мобильные сети недоступны. Используйте LTE для звонков и SMS без телефона или подключайтесь к спутникам для обмена сообщениями и передачи координат. Подписка на inReach открывает полный набор функций, включая интерактивное SOS и LiveTrack™, чтобы близкие всегда знали, где вы находитесь.

ДОЛГАЯ РАБОТА БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ

Часы обеспечивают до 27 дней работы в режиме смарт-часов и до 123 часов в режиме GPS. Технология SatIQ™ оптимизирует энергопотребление, а режим экономии позволяет использовать устройство еще дольше в экспедициях.

ДИЗАЙН И ПРОЧНОСТЬ

Конструкция соответствует военным стандартам США: устойчивость к ударам, высоким и низким температурам, а также водонепроницаемость до 100 метров (10 ATM). Титановый безель, сапфировое стекло и герметичные кнопки делают модель подходящей как для спортивных нагрузок, так и для дайвинга на глубину до 40 метров.

РАСШИРЕННЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Часы поддерживают более 100 видов активности: бег, триатлон, велоспорт, плавание, дайвинг, горные лыжи, командные и боевые виды спорта. Доступны функции PacePro™, ClimbPro и прогноз времени гонки. Анимированные тренировки, рекомендации Garmin Coach и анализ готовности к нагрузкам помогут выстроить оптимальную стратегию тренировок.

НАВИГАЦИЯ И КАРТЫ

Предзагруженные карты TopoActive, SkiView™ и CourseView для гольфа, а также поддержка Outdoor Maps+ позволяют ориентироваться в любой точке мира. Функции NextFork™, ABC-датчики, многодиапазонный GPS и маршрутизация туда-обратно делают часы идеальным навигатором.

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ

Fēnix 8 Pro отслеживают пульс, уровень кислорода в крови, дыхание и вариабельность сердечного ритма. Доступно приложение Garmin ECG для снятия ЭКГ прямо с запястья. Встроенные инструменты включают мониторинг сна, уровень энергии Body Battery™, контроль стресса, гидратации и акклиматизации к высоте и жаре.

ПОДКЛЮЧЕННЫЕ ФУНКЦИИ

Часы поддерживают уведомления, музыку (Spotify, Deezer, Amazon Music), бесконтактные платежи Garmin Pay™, календарь и управление смарт-устройствами. LTE-подписка открывает звонки, сообщения, LiveTrack и прогнозы погоды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей: AMOLED, 1,4 дюйма, 454×454 пикселей

Материалы: сапфировое стекло, титан, армированный полимер

Водонепроницаемость: 10 ATM, поддержка дайвинга до 40 м

Размер: 51×51×16,5 мм

Вес: 90 г

Аккумулятор: до 27 дней (режим смарт-часов), до 123 ч (GPS)

Хранение: 32 ГБ памяти

Поддержка GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou

Подключения: LTE, спутник, Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi®

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Часы Fēnix 8 Pro

Ремешок QuickFit® 26 мм (силиконовый)

Кабель зарядки Garmin

Документация

ПРЕИМУЩЕСТВА