Часы Garmin Quatix 8 51mm Amoled Black 010-02905-91
Часы Garmin Quatix 8 51mm Amoled Black 010-02905-91 99 990 
Back to products
Часы Garmin Fenix 8 Pro 47mm Amoled Sapphire Titanium Carbon Gray 010-03198-01
Часы Garmin Fenix 8 Pro 47mm Amoled Sapphire Titanium Carbon Gray 010-03198-01 141 990 
Часы Garmin Fenix 8 Pro 51mm Amoled Sapphire Titanium Carbon Gray 010-03199-01 — изображение 1
Часы Garmin Fenix 8 Pro 51mm Amoled Sapphire Titanium Carbon Gray 010-03199-01 — изображение 2
Часы Garmin Fenix 8 Pro 51mm Amoled Sapphire Titanium Carbon Gray 010-03199-01 — изображение 3
Часы Garmin Fenix 8 Pro 51mm Amoled Sapphire Titanium Carbon Gray 010-03199-01 — изображение 4
Часы Garmin Fenix 8 Pro 51mm Amoled Sapphire Titanium Carbon Gray 010-03199-01 — изображение 5
Часы Garmin Fenix 8 Pro 51mm Amoled Sapphire Titanium Carbon Gray 010-03199-01 — изображение 6
Нажмите, чтобы увеличить
Часы Garmin Fenix 8 Pro 51mm Amoled Sapphire Titanium Carbon Gray 010-03199-01
Часы Garmin Fenix 8 Pro 51mm Amoled Sapphire Titanium Carbon Gray 010-03199-01 — изображение 2
Часы Garmin Fenix 8 Pro 51mm Amoled Sapphire Titanium Carbon Gray 010-03199-01 — изображение 3
Часы Garmin Fenix 8 Pro 51mm Amoled Sapphire Titanium Carbon Gray 010-03199-01 — изображение 4
Часы Garmin Fenix 8 Pro 51mm Amoled Sapphire Titanium Carbon Gray 010-03199-01 — изображение 5
Часы Garmin Fenix 8 Pro 51mm Amoled Sapphire Titanium Carbon Gray 010-03199-01 — изображение 6

Часы Garmin Fenix 8 Pro 51mm Amoled Sapphire Titanium Carbon Gray 010-03199-01

Артикул: 115944

151 990 

Добавить к сравнению
10 Посетителей смотрит этот продукт сейчас!
  • Забрать в магазине AppleProStore

Забрать сегодня

Бесплатно

  • Курьерская доставка

Наш курьер доставит по указанному адресу

1-2 Дня

500

Описание

СМАРТ-ЧАСЫ ПРЕМИУМ УРОВНЯ GPS-МОДЕЛЬ ДЛЯ МУЛЬТИСПОРТА

Fēnix 8 Pro открывает новую страницу в мире носимой электроники. Это не просто часы, а полноценный инструмент для спорта, путешествий и повседневной жизни. Продвинутая система спутниковой и LTE-связи, технологии inReach® и SOS Garmin Response℠ обеспечат вашу безопасность в любых условиях. Встроенный динамик и микрофон позволяют звонить и отправлять сообщения без смартфона, а яркий AMOLED-дисплей с сапфировым стеклом и титановым корпусом гарантируют надежность и премиальный вид.

ТЕХНОЛОГИЯ INREACH® И LTE-СВЯЗЬ

Fēnix 8 Pro позволяют оставаться на связи даже там, где мобильные сети недоступны. Используйте LTE для звонков и SMS без телефона или подключайтесь к спутникам для обмена сообщениями и передачи координат. Подписка на inReach открывает полный набор функций, включая интерактивное SOS и LiveTrack™, чтобы близкие всегда знали, где вы находитесь.

ДОЛГАЯ РАБОТА БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ

Часы обеспечивают до 27 дней работы в режиме смарт-часов и до 123 часов в режиме GPS. Технология SatIQ™ оптимизирует энергопотребление, а режим экономии позволяет использовать устройство еще дольше в экспедициях.

ДИЗАЙН И ПРОЧНОСТЬ

Конструкция соответствует военным стандартам США: устойчивость к ударам, высоким и низким температурам, а также водонепроницаемость до 100 метров (10 ATM). Титановый безель, сапфировое стекло и герметичные кнопки делают модель подходящей как для спортивных нагрузок, так и для дайвинга на глубину до 40 метров.

РАСШИРЕННЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Часы поддерживают более 100 видов активности: бег, триатлон, велоспорт, плавание, дайвинг, горные лыжи, командные и боевые виды спорта. Доступны функции PacePro™, ClimbPro и прогноз времени гонки. Анимированные тренировки, рекомендации Garmin Coach и анализ готовности к нагрузкам помогут выстроить оптимальную стратегию тренировок.

НАВИГАЦИЯ И КАРТЫ

Предзагруженные карты TopoActive, SkiView™ и CourseView для гольфа, а также поддержка Outdoor Maps+ позволяют ориентироваться в любой точке мира. Функции NextFork™, ABC-датчики, многодиапазонный GPS и маршрутизация туда-обратно делают часы идеальным навигатором.

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ

Fēnix 8 Pro отслеживают пульс, уровень кислорода в крови, дыхание и вариабельность сердечного ритма. Доступно приложение Garmin ECG для снятия ЭКГ прямо с запястья. Встроенные инструменты включают мониторинг сна, уровень энергии Body Battery™, контроль стресса, гидратации и акклиматизации к высоте и жаре.

ПОДКЛЮЧЕННЫЕ ФУНКЦИИ

Часы поддерживают уведомления, музыку (Spotify, Deezer, Amazon Music), бесконтактные платежи Garmin Pay™, календарь и управление смарт-устройствами. LTE-подписка открывает звонки, сообщения, LiveTrack и прогнозы погоды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Дисплей: AMOLED, 1,4 дюйма, 454×454 пикселей

  • Материалы: сапфировое стекло, титан, армированный полимер

  • Водонепроницаемость: 10 ATM, поддержка дайвинга до 40 м

  • Размер: 51×51×16,5 мм

  • Вес: 90 г

  • Аккумулятор: до 27 дней (режим смарт-часов), до 123 ч (GPS)

  • Хранение: 32 ГБ памяти

  • Поддержка GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou

  • Подключения: LTE, спутник, Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi®

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  • Часы Fēnix 8 Pro

  • Ремешок QuickFit® 26 мм (силиконовый)

  • Кабель зарядки Garmin

  • Документация

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Спутниковая и LTE-связь без телефона

  • До 27 дней автономной работы

  • Прочный титановый корпус и сапфировое стекло

  • Более 100 спортивных профилей и анимированные тренировки

  • Полный набор карт и навигационных функций

  • Расширенный мониторинг здоровья и ЭКГ

  • Поддержка Garmin Pay и музыки

Отзывы клиентов

0 отзывов
0
0
0
0
0

Отзывы

Очистить фильтры

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Часы Garmin Fenix 8 Pro 51mm Amoled Sapphire Titanium Carbon Gray 010-03199-01”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Сопутствующие товары

Hot
Беспроводные наушники Apple AirPods Pro 2 TYPE-C
Быстрый просмотр

Наушники Apple AirPods Pro 2 USB-C White

Артикул: 54976

В наличии

16 790 
В корзину
Смартфон Apple iPhone 14 128GB Dual Sim Midnight
Быстрый просмотр

Смартфон Apple iPhone 14 256GB Midnight

Артикул: 50956

В наличии

54 490 
В корзину
Apple MacBook Pro M3 Space Black (1)
Быстрый просмотр

Apple MacBook Pro 14 M3 Pro (11C CPU/14C GPU) 18GB, 512GB Space Black MRX33

Артикул: MRX33

Available on backorder

135 490 
В корзину
Starlink V3 (1)
Быстрый просмотр

Спутниковый интернет Starlink V3

Артикул: 81868

В наличии

74 990 
В корзину
Быстрый просмотр

Стабилизатор DJI Ronin RS 4 Pro Combo Black

Артикул: 82351

В наличии

81 990 
В корзину
Смартфон Apple iPhone 13 256Gb A2635 Blue RU/A
Быстрый просмотр

Смартфон Apple iPhone 13 128Gb Blue

Артикул: 35575

В наличии

40 990 
В корзину