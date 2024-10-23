Описание

КАЧЕСТВО ЗВУКА

Наушники от Beats предлагают оптимизированное музыкальное выражение. Все, от динамиков до вентиляционных отверстий и расположения каждого внутреннего компонента, спроектировано для точного воспроизведения музыки. Четкая и сбалансированная настройка обеспечивает широкий звуковой диапазон с эмоциональными нюансами, точно передающими замысел музыкантов.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА

Двухслойная конструкция драйверов сводит к минимуму микроискажения, создавая чистый и теплый звук. Каждый динамик расположен параллельно акустическому порту для оптимальной доставки звука в ушной канал. Лазерно вырезанные вентиляционные отверстия усиливают качество звука, особенно в низких частотах, и обеспечивают комфортное давление воздуха.

ПОДХОДЯТ ДЛЯ ВСЕХ ФОРМ УШЕЙ

Эргономичный дизайн наушников учитывает естественную форму ушного канала, что делает их удобными для всех типов ушей. Это улучшает посадку и общие ощущения от использования.

КРИСТАЛЬНО ЧИСТЫЕ РАЗГОВОРЫ

Каждый наушник оснащён микрофоном с усовершенствованным алгоритмом шумоподавления, что гарантирует отличное качество звука во время разговоров.

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ НА НАУШНИКАХ

Настраиваемые кнопки b позволяют управлять воспроизведением музыки, отвечать на звонки и активировать голосовых помощников. Вы также можете настроить кнопки для регулировки громкости через настройки iOS или приложение Beats.

КОМПАКТНЫЙ ЗАРЯДНЫЙ КЕЙС

Наушники идут в одном из самых компактных зарядных кейсов, созданных компанией Beats. Быстрая зарядка Fast Fuel даёт до 1 часа воспроизведения всего за 5 минут зарядки.