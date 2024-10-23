Беспроводные наушники Beats Solo Buds Storm Gray
Код товара: 91217
₽11,490 При оплате наличными.
Скидка!
₽12,409 При оплате картой
- Описание
- Детали
- Отзывы (0)
Описание
КАЧЕСТВО ЗВУКА
Наушники от Beats предлагают оптимизированное музыкальное выражение. Все, от динамиков до вентиляционных отверстий и расположения каждого внутреннего компонента, спроектировано для точного воспроизведения музыки. Четкая и сбалансированная настройка обеспечивает широкий звуковой диапазон с эмоциональными нюансами, точно передающими замысел музыкантов.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА
Двухслойная конструкция драйверов сводит к минимуму микроискажения, создавая чистый и теплый звук. Каждый динамик расположен параллельно акустическому порту для оптимальной доставки звука в ушной канал. Лазерно вырезанные вентиляционные отверстия усиливают качество звука, особенно в низких частотах, и обеспечивают комфортное давление воздуха.
ПОДХОДЯТ ДЛЯ ВСЕХ ФОРМ УШЕЙ
Эргономичный дизайн наушников учитывает естественную форму ушного канала, что делает их удобными для всех типов ушей. Это улучшает посадку и общие ощущения от использования.
КРИСТАЛЬНО ЧИСТЫЕ РАЗГОВОРЫ
Каждый наушник оснащён микрофоном с усовершенствованным алгоритмом шумоподавления, что гарантирует отличное качество звука во время разговоров.
КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ НА НАУШНИКАХ
Настраиваемые кнопки b позволяют управлять воспроизведением музыки, отвечать на звонки и активировать голосовых помощников. Вы также можете настроить кнопки для регулировки громкости через настройки iOS или приложение Beats.
КОМПАКТНЫЙ ЗАРЯДНЫЙ КЕЙС
Наушники идут в одном из самых компактных зарядных кейсов, созданных компанией Beats. Быстрая зарядка Fast Fuel даёт до 1 часа воспроизведения всего за 5 минут зарядки.
Детали
|Цвет
|
Серый
|Производитель
|
Beats
Отзывы
Отзывов пока нет.