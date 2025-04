Описание

Перезаряжаемый аккумулятор с кабелем USB-C обеспечит бесперебойное питание геймпада, позволяя играть без необходимости замены батареек. Емкость 1400 мА·ч гарантирует длительное время работы, а кабель длиной 2,7 м дает возможность заряжать устройство прямо во время игры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

•Совместимость: Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X

•Емкость: 1400 мА·ч

• Напряжение: 3 В

•Материал: пластик

•Кабель: USB-C, длина 2,7 м

КОМПЛЕКТАЦИЯ

•Перезаряжаемый аккумулятор

•Кабель USB-C (2,7 м)