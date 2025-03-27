Аккумулятор Xbox Rechargeable Battery + USB-C Cable
Код товара: 98737
₽2,290
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Описание
Перезаряжаемый аккумулятор с кабелем USB-C обеспечит бесперебойное питание геймпада, позволяя играть без необходимости замены батареек. Емкость 1400 мА·ч гарантирует длительное время работы, а кабель длиной 2,7 м дает возможность заряжать устройство прямо во время игры.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•Совместимость: Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X
•Емкость: 1400 мА·ч
• Напряжение: 3 В
•Материал: пластик
•Кабель: USB-C, длина 2,7 м
КОМПЛЕКТАЦИЯ
•Перезаряжаемый аккумулятор
•Кабель USB-C (2,7 м)
Детали
|Цвет
|
Черный
|Производитель
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Microsoft
Отзывы
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