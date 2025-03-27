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Аккумулятор Xbox Rechargeable Battery + USB-C Cable — изображение 1
Аккумулятор Xbox Rechargeable Battery + USB-C Cable — изображение 2

Аккумулятор Xbox Rechargeable Battery + USB-C Cable

Код товара: 98737

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( Отзывов пока нет. )

2,290

Описание

Перезаряжаемый аккумулятор с кабелем USB-C обеспечит бесперебойное питание геймпада, позволяя играть без необходимости замены батареек. Емкость 1400 мА·ч гарантирует длительное время работы, а кабель длиной 2,7 м дает возможность заряжать устройство прямо во время игры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Совместимость: Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X

Емкость: 1400 мА·ч

Напряжение: 3 В

Материал: пластик

Кабель: USB-C, длина 2,7 м

КОМПЛЕКТАЦИЯ

•Перезаряжаемый аккумулятор

•Кабель USB-C (2,7 м)

Детали

Цвет

Черный
Производитель

Microsoft

Отзывы

Отзывов пока нет.

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