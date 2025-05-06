Uniq для iPad Air 13 (2024/25) чехол Camden Click Rhino Grey
Код товара: 100589
₽4,390
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Описание
СТИЛЬНАЯ ЗАЩИТА С ПОЛНЫМ ФУНКЦИОНАЛОМ
Ультратонкий чехол-книжка создан для тех, кто ценит минимализм, легкость и комфорт при использовании планшета. Прозрачный корпус с матовой задней панелью и усиленными углами обеспечивает всестороннюю защиту, сохраняя компактность и элегантность. Встроенный отсек с магнитной фиксацией позволяет удобно хранить и заряжать стилус Apple Pencil или Pixo. Крышка из эко-кожи складывается в подставку и поддерживает три режима просмотра, обеспечивая комфорт при работе, чтении и просмотре видео.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
⏤ Тип: чехол-книжка
⏤ Назначение: защита планшета
⏤ Особенности: складная подставка, поддержка сна/пробуждения
⏤ Совместимость со стилусом: есть отсек с магнитной зарядкой для Apple Pencil / Pixo
⏤ Режимы просмотра: альбомный, книжный, режим набора текста
⏤ Материалы: полиуретан, пластик
⏤ Задняя панель: прозрачная, матовая
⏤ Углы: усиленные
⏤ Подкладка: мягкая, защищает экран от царапин
⏤ Доступ к разъемам и камере: свободный
ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА
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Ультратонкий и лёгкий — практически не утолщает устройство.
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Функция подставки — подходит для набора текста и просмотра видео.
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Отсек для стилуса с магнитной зарядкой — удобно и надёжно.
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Прозрачный корпус с матовой текстурой — стильно и практично.
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Защита по всем сторонам — мягкая внутренняя отделка и усиленные углы.
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Поддержка функции сна/пробуждения — автоматическое включение и выключение экрана.
Детали
|Производитель
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Uniq
|Цвет
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Серый
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