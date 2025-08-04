HUAWEI Pura 80 Ultra — это смартфон, который объединяет эстетику премиального дизайна и флагманские технологии. Благодаря фирменной рельефной текстуре корпуса и культовому акценту в виде «золотого кольца» на блоке камеры, модель сразу привлекает внимание. Усиленное стекло Kunlun второго поколения делает устройство в 25 раз более устойчивым к ударам и в 16 раз — к царапинам, сохраняя презентабельный вид даже при активном использовании.

6,8-дюймовый LTPO OLED-дисплей с технологией HUAWEI X-True Display™ обладает разрешением 2848×1276 пикселей и пиковой яркостью до 3000 нит. Он демонстрирует сочную и чёткую картинку даже на ярком солнце. Частота обновления от 1 до 120 Гц и ШИМ 1440 Гц обеспечивают плавную прокрутку и снижают нагрузку на глаза при длительном взаимодействии.

Основная камера с 1-дюймовым сенсором Ultra Lighting HDR на 50 МП поддерживает 16-ступенчатый HDR и позволяет получать изображения с глубокими тенями и насыщенными светами. Двойная система телеобъективов обеспечивает 3.7× и 9.4× оптический зум, цифровое приближение до 100× и съёмку с высокой детализацией даже при слабом освещении. Благодаря широкому набору режимов, включая ночную съёмку, AI-режимы и видеозапись в 4K, Pura 80 Ultra открывает новые возможности мобильной фотографии.

Производительность обеспечивается 8-ядерным чипом Kirin 9020 и 16 ГБ оперативной памяти. Хранилище объёмом 512 ГБ позволяет комфортно работать с фото, видео и приложениями. Смартфон работает под управлением EMUI 15.0 и поддерживает интеллектуальные функции, включая Smart Control и AI Messaging, которые повышают удобство и конфиденциальность.

Стереодинамики с большими звуковыми камерами и технология Huawei Histen создают объёмное звучание, подходящее для фильмов, музыки и игр. Аккумулятор ёмкостью 5170 мАч поддерживает зарядку SuperCharge 100 Вт по проводу и 80 Вт по беспроводной технологии. Надёжность устройства подтверждена защитой IP68/IP69 — смартфон устойчив к воде, пыли и внешним воздействиям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

— Диагональ экрана: 6,8″

— Тип дисплея: OLED LTPO 2848 × 1276 px, адаптивная частота 1–120 Гц

— Процессор: Kirin 9020, 8-ядерный

— Оперативная память: 16 ГБ

— Встроенная память: 512 ГБ

— Камеры: 50 МП + 40 МП + 50 МП + 12,5 МП; фронтальная — 13 МП

— Аккумулятор: 5170 мАч

— Зарядка: проводная — 100 Вт, беспроводная — 80 Вт

— SIM-карты: nano-SIM ×2

— Интерфейсы: NFC, Wi-Fi, Bluetooth, USB-C

— Навигация: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo

— Стандарты связи: 2G / 3G / 4G LTE

— Вес: 233,5 г

— Защита корпуса: IP68 / IP69

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Смартфон, кабель USB-C, документация.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

— Премиальный дизайн с рельефной текстурой и «золотым кольцом»

— 1-дюймовый HDR-сенсор и оптический зум 3.7× / 9.4×

— Ультрадетализированная съёмка при слабом освещении

— Яркий OLED-дисплей 6,8″ с частотой ШИМ 1440 Гц

— Флагманская производительность: Kirin 9020 + 16 ГБ ОЗУ

— Поддержка быстрой зарядки 100 Вт и беспроводной 80 Вт

— Стереозвук с эффектом погружения

— Интеллектуальные функции: AI Messaging, Smart Control

— Уровень защиты IP68/IP69 от воды и пыли