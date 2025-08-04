Huawei Pura 80 — продуманный до деталей смартфон, сочетающий технологичность, прочность и ярко выраженный эстетический стиль. Премиальный корпус со стеклом Kunlun 2-го поколения устойчив к механическим повреждениям, а строгие плоские грани подчёркивают современный характер устройства. Яркий 6,6-дюймовый LTPO OLED-дисплей с частотой обновления 1–120 Гц и технологией HUAWEI X-True Display обеспечивает насыщенную, контрастную картинку даже под открытым солнцем. Оснащённая флагманской системой Ultra Chroma XMAGE, камера обеспечивает выразительные фото: основная 50-мегапиксельная камера с изменяемой диафрагмой, сверхширокоугольный модуль и телеобъектив-перископ с оптическим зумом 5.5× и гибридным 50× фиксируют кадры с высокой точностью при любом освещении.

Восьмиядерный процессор Kirin 9010S и 12 ГБ ОЗУ отвечают за мгновенный запуск приложений, плавную работу интерфейса и высокую производительность в играх. Хранение данных обеспечивает встроенный накопитель на 256 ГБ. Автономную работу поддерживает аккумулятор ёмкостью 5170 мАч с ускоренной проводной (66 Вт) и беспроводной (50 Вт) зарядкой. Защита по стандарту IP68/IP69 надёжно ограждает устройство от воды и пыли. Смартфон оснащён NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, навигацией GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, двумя слотами nano-SIM и интеллектуальными функциями EMUI: приватные AI-уведомления, удобная сенсорная клавиша управления, персонализируемые темы — всё для комфорта и индивидуальности пользователя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

— Диагональ экрана: 6,6″

— Тип дисплея: OLED LTPO 2760 × 1256 px, 1–120 Гц, 460 ppi

— Процессор: Kirin 9010S, 8-ядерный

— Оперативная память: 12 ГБ

— Встроенная память: 256 ГБ

— Камера: 50 МП + 13 МП + 12 МП; фронтальная — 13 МП

— Аккумулятор: 5170 мАч

— Зарядка: проводная — 66 Вт, беспроводная — 50 Вт

— SIM-карты: nano-SIM ×2

— Интерфейсы: NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C

— Навигация: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo

— Стандарты связи: 2G/3G/4G

— Вес: 211 г

— Защита корпуса: IP68/IP69

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Смартфон, кабель USB-C, документация.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

— Прочное стекло Kunlun второго поколения

— Профессиональная камера XMAGE Ultra Chroma

— Яркий LTPO OLED-дисплей до 2800 нит

— Высокая производительность Kirin 9010S

— Быстрая зарядка 66 Вт / 50 Вт

— Защита IP68/IP69 от воды и пыли

— NFC, Wi-Fi 6 и поддержка глобальных навигационных систем