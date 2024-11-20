Сабвуфер Bowers & Wilkins ASW608
Код товара: 92779
₽74,990 При оплате наличными.
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₽80,989 При оплате картой
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Описание
Сабвуфер Bowers & Wilkins ASW608
Bowers & Wilkins ASW608 — компактный, но мощный сабвуфер, созданный для любителей глубокого и насыщенного баса. Благодаря инновационным технологиям и качественным материалам он идеально дополнит вашу акустическую систему.
Основные характеристики:
•Тип: активный сабвуфер с закрытым корпусом для минимизации искажений.
•Размер НЧ-динамика: 10 дюймов, что обеспечивает мощный и точный бас.
•Материал динамика: кевлар, известный своей прочностью и гибкостью, гарантирует высокое качество звука.
•Частотный диапазон:
•Минимальная частота: 20 Гц — для глубочайшего баса.
•Максимальная частота: 140 Гц — идеально для музыкальных и кинотеатральных систем.
Регулировки и управление:
•Плавная регулировка частоты среза для оптимальной настройки под вашу акустическую систему.
•Регулировка фазы (0°/180°) для точной синхронизации с основными колонками.
Дополнительные функции:
•Автоотключение: экономит энергию, автоматически выключая устройство при отсутствии сигнала.
•Высокоуровневый вход: расширяет возможности подключения к различным системам.
Конструкция:
•Акустическое оформление: закрытый корпус для плотного и четкого звука.
•Количество динамиков: 1.
Особенности:
•Прочная и стильная конструкция, разработанная в Великобритании.
•Компактные размеры для удобного размещения в любой комнате.
•Совместимость с различными аудиосистемами.
Bowers & Wilkins ASW608 — идеальный выбор для тех, кто ищет качественный сабвуфер с глубоким басом и широкими возможностями настройки.
Детали
|Цвет
|
Черный
|Производитель
|
Bowers & Wilkins
Отзывы
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