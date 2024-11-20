bowers wilkins asw6081
bowers wilkins asw6082
bowers wilkins asw6083
Bowers & Wilkins ASW6081
bowers wilkins asw6082
bowers wilkins asw6083

Сабвуфер Bowers & Wilkins ASW608

Код товара: 92779

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74,990 При оплате наличными.
Скидка!

80,989 При оплате картой

Описание

Сабвуфер Bowers & Wilkins ASW608

Bowers & Wilkins ASW608 — компактный, но мощный сабвуфер, созданный для любителей глубокого и насыщенного баса. Благодаря инновационным технологиям и качественным материалам он идеально дополнит вашу акустическую систему.

Основные характеристики:

Тип: активный сабвуфер с закрытым корпусом для минимизации искажений.

Размер НЧ-динамика: 10 дюймов, что обеспечивает мощный и точный бас.

Материал динамика: кевлар, известный своей прочностью и гибкостью, гарантирует высокое качество звука.

Частотный диапазон:

•Минимальная частота: 20 Гц — для глубочайшего баса.

•Максимальная частота: 140 Гц — идеально для музыкальных и кинотеатральных систем.

Регулировки и управление:

Плавная регулировка частоты среза для оптимальной настройки под вашу акустическую систему.

Регулировка фазы (0°/180°) для точной синхронизации с основными колонками.

Дополнительные функции:

Автоотключение: экономит энергию, автоматически выключая устройство при отсутствии сигнала.

Высокоуровневый вход: расширяет возможности подключения к различным системам.

Конструкция:

Акустическое оформление: закрытый корпус для плотного и четкого звука.

Количество динамиков: 1.

Особенности:

•Прочная и стильная конструкция, разработанная в Великобритании.

•Компактные размеры для удобного размещения в любой комнате.

•Совместимость с различными аудиосистемами.

Bowers & Wilkins ASW608 — идеальный выбор для тех, кто ищет качественный сабвуфер с глубоким басом и широкими возможностями настройки.

Детали

Цвет

Черный
Производитель

Bowers & Wilkins

Отзывы

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