Roborock — флагманская уборка

Новая эра роботизированной уборки

Roborock Saros Z70 — это первый в мире серийный робот-пылесос со складной пятиосевой механической рукой OmniGrip™, выпущенный в 2025 году. Он не просто убирает, а взаимодействует с окружающим пространством: распознаёт предметы, убирает препятствия с пути и очищает ранее недоступные зоны.

Благодаря ультратонкому корпусу 7,98 см, рекордной мощности всасывания и интеллектуальным алгоритмам, Saros Z70 становится полноценным домашним помощником — сочетая функции уборки, навигации и умного дома в одном устройстве.

Интеллектуальная уборка с механической рукой OmniGrip™

Уникальная механическая рука оснащена камерой, датчиками веса и подсветкой. Она:

распознаёт предметы на полу,

аккуратно перемещает их в заданные зоны,

освобождает путь для полноценной уборки.

Saros Z70 способен определять до 108 типов объектов и позволяет добавить до 50 пользовательских объектов через приложение.

Рекордная мощность и идеальная чистота

Мощность всасывания 22000 Па HyperForce в сочетании с двойной полностью резиновой щёткой обеспечивает безупречную уборку:

твёрдых полов,

ковров с высоким ворсом,

шерсти домашних животных и длинных волос.

Система антиспутывания FreeFlow исключает наматывание волос и снижает необходимость обслуживания.

Полное покрытие без слепых зон

Технология FlexiArm Riser с выдвижной боковой щёткой и шваброй позволяет:

очищать углы и края вплотную (0 мм),

убирать под мебелью,

обеспечивать 100% охват поверхности.

Первое в отрасли подъемное шасси AdaptiLift™

Инновационное шасси с независимой регулировкой колёс:

преодолевает пороги до 4 см ,

адаптируется к коврам и сложным поверхностям,

автоматически поднимает щётки и швабры в зависимости от сценария уборки.

Многофункциональная док-станция 4.0 (10 в 1)

Версия с автоматической заправкой и сливом воды полностью избавляет от ручного обслуживания:

стирка швабр горячей водой 80 °C ,

самоочистка станции,

сушка тёплым воздухом 55 °C ,

автоматический дозатор моющего средства,

удаление пыли до 7 недель без обслуживания ,

быстрое восстановление заряда за 2,5 часа.

Умный дом и удобное управление

Встроенный голосовой помощник « Привет, Рокки »

Управление через приложение и Apple Watch

Поддержка Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri

Поддержка стандарта Matter (через OTA)

Характеристики Roborock Saros Z70 With Refill & Draining System

Производитель: Roborock

Тип: Робот-пылесос

Тип уборки: Сухая и влажная

Мощность всасывания: 22000 Па

Уровень шума: 61 дБ

Навигация: StarSight 2.0 + ИИ

Механическая рука: OmniGrip™

Аккумулятор: Li-Ion, 6400 мАч

Время работы: до 180 мин

Время зарядки: 150 мин

Размеры робота: 353 × 350 × 79,8 мм

Вес робота: 4,9 кг

Высота препятствий: до 40 мм

Объёмы:

контейнер пыли: 270 мл

бак воды: 70 мл

мешок станции: 2,5 л

Обслуживаемая площадь: до 300 м²

Связь: Wi-Fi

Экосистема: Roborock, Google, Apple, Amazon

Гарантия: 12 месяцев