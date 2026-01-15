Roborock — флагманская уборка
Новая эра роботизированной уборки
Roborock Saros Z70 — это первый в мире серийный робот-пылесос со складной пятиосевой механической рукой OmniGrip™, выпущенный в 2025 году. Он не просто убирает, а взаимодействует с окружающим пространством: распознаёт предметы, убирает препятствия с пути и очищает ранее недоступные зоны.
Благодаря ультратонкому корпусу 7,98 см, рекордной мощности всасывания и интеллектуальным алгоритмам, Saros Z70 становится полноценным домашним помощником — сочетая функции уборки, навигации и умного дома в одном устройстве.
Интеллектуальная уборка с механической рукой OmniGrip™
Уникальная механическая рука оснащена камерой, датчиками веса и подсветкой. Она:
-
распознаёт предметы на полу,
-
аккуратно перемещает их в заданные зоны,
-
освобождает путь для полноценной уборки.
Saros Z70 способен определять до 108 типов объектов и позволяет добавить до 50 пользовательских объектов через приложение.
Рекордная мощность и идеальная чистота
Мощность всасывания 22000 Па HyperForce в сочетании с двойной полностью резиновой щёткой обеспечивает безупречную уборку:
Система антиспутывания FreeFlow исключает наматывание волос и снижает необходимость обслуживания.
Полное покрытие без слепых зон
Технология FlexiArm Riser с выдвижной боковой щёткой и шваброй позволяет:
Первое в отрасли подъемное шасси AdaptiLift™
Инновационное шасси с независимой регулировкой колёс:
-
преодолевает пороги до 4 см,
-
адаптируется к коврам и сложным поверхностям,
-
автоматически поднимает щётки и швабры в зависимости от сценария уборки.
Многофункциональная док-станция 4.0 (10 в 1)
Версия с автоматической заправкой и сливом воды полностью избавляет от ручного обслуживания:
-
стирка швабр горячей водой 80 °C,
-
самоочистка станции,
-
сушка тёплым воздухом 55 °C,
-
автоматический дозатор моющего средства,
-
удаление пыли до 7 недель без обслуживания,
-
быстрое восстановление заряда за 2,5 часа.
Умный дом и удобное управление
-
Встроенный голосовой помощник «Привет, Рокки»
-
Управление через приложение и Apple Watch
-
Поддержка Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri
-
Поддержка стандарта Matter (через OTA)
Характеристики Roborock Saros Z70 With Refill & Draining System
Производитель: Roborock
Тип: Робот-пылесос
Тип уборки: Сухая и влажная
Мощность всасывания: 22000 Па
Уровень шума: 61 дБ
Навигация: StarSight 2.0 + ИИ
Механическая рука: OmniGrip™
Аккумулятор: Li-Ion, 6400 мАч
Время работы: до 180 мин
Время зарядки: 150 мин
Размеры робота: 353 × 350 × 79,8 мм
Вес робота: 4,9 кг
Высота препятствий: до 40 мм
Объёмы:
-
контейнер пыли: 270 мл
-
бак воды: 70 мл
-
мешок станции: 2,5 л
Обслуживаемая площадь: до 300 м²
Связь: Wi-Fi
Экосистема: Roborock, Google, Apple, Amazon
Гарантия: 12 месяцев
