Наушники JBL Endurance Peak 3 Black
Наушники JBL Endurance Peak 3 Black 9 990 
Игровая приставка Sony PlayStation 5 Slim Digital edition 1TB White
Игровая приставка Sony PlayStation 5 Slim Digital edition 1TB White 48 990 
Робот-пылесос Roborock Saros Z70 With Refil and Drainig system Black — изображение 1
Робот-пылесос Roborock Saros Z70 With Refil and Drainig system Black — изображение 2
Робот-пылесос Roborock Saros Z70 With Refil and Drainig system Black — изображение 3
Робот-пылесос Roborock Saros Z70 With Refil and Drainig system Black — изображение 4
Робот-пылесос Roborock Saros Z70 With Refil and Drainig system Black — изображение 5
Робот-пылесос Roborock Saros Z70 With Refil and Drainig system Black — изображение 6
Робот-пылесос Roborock Saros Z70 With Refil and Drainig system Black
Робот-пылесос Roborock Saros Z70 With Refil and Drainig system Black

Артикул: 121319

141 990 

Описание

Roborock — флагманская уборка 

Новая эра роботизированной уборки

Roborock Saros Z70 — это первый в мире серийный робот-пылесос со складной пятиосевой механической рукой OmniGrip™, выпущенный в 2025 году. Он не просто убирает, а взаимодействует с окружающим пространством: распознаёт предметы, убирает препятствия с пути и очищает ранее недоступные зоны.

Благодаря ультратонкому корпусу 7,98 см, рекордной мощности всасывания и интеллектуальным алгоритмам, Saros Z70 становится полноценным домашним помощником — сочетая функции уборки, навигации и умного дома в одном устройстве.

Интеллектуальная уборка с механической рукой OmniGrip™

Уникальная механическая рука оснащена камерой, датчиками веса и подсветкой. Она:

  • распознаёт предметы на полу,

  • аккуратно перемещает их в заданные зоны,

  • освобождает путь для полноценной уборки.

Saros Z70 способен определять до 108 типов объектов и позволяет добавить до 50 пользовательских объектов через приложение.

Рекордная мощность и идеальная чистота

Мощность всасывания 22000 Па HyperForce в сочетании с двойной полностью резиновой щёткой обеспечивает безупречную уборку:

  • твёрдых полов,

  • ковров с высоким ворсом,

  • шерсти домашних животных и длинных волос.

Система антиспутывания FreeFlow исключает наматывание волос и снижает необходимость обслуживания.

Полное покрытие без слепых зон

Технология FlexiArm Riser с выдвижной боковой щёткой и шваброй позволяет:

  • очищать углы и края вплотную (0 мм),

  • убирать под мебелью,

  • обеспечивать 100% охват поверхности.

Первое в отрасли подъемное шасси AdaptiLift™

Инновационное шасси с независимой регулировкой колёс:

  • преодолевает пороги до 4 см,

  • адаптируется к коврам и сложным поверхностям,

  • автоматически поднимает щётки и швабры в зависимости от сценария уборки.

Многофункциональная док-станция 4.0 (10 в 1)

Версия с автоматической заправкой и сливом воды полностью избавляет от ручного обслуживания:

  • стирка швабр горячей водой 80 °C,

  • самоочистка станции,

  • сушка тёплым воздухом 55 °C,

  • автоматический дозатор моющего средства,

  • удаление пыли до 7 недель без обслуживания,

  • быстрое восстановление заряда за 2,5 часа.

Умный дом и удобное управление

  • Встроенный голосовой помощник «Привет, Рокки»

  • Управление через приложение и Apple Watch

  • Поддержка Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri

  • Поддержка стандарта Matter (через OTA)

Характеристики Roborock Saros Z70 With Refill & Draining System

Производитель: Roborock
Тип: Робот-пылесос
Тип уборки: Сухая и влажная
Мощность всасывания: 22000 Па
Уровень шума: 61 дБ

Навигация: StarSight 2.0 + ИИ
Механическая рука: OmniGrip™
Аккумулятор: Li-Ion, 6400 мАч
Время работы: до 180 мин
Время зарядки: 150 мин

Размеры робота: 353 × 350 × 79,8 мм
Вес робота: 4,9 кг
Высота препятствий: до 40 мм

Объёмы:

  • контейнер пыли: 270 мл

  • бак воды: 70 мл

  • мешок станции: 2,5 л

Обслуживаемая площадь: до 300 м²
Связь: Wi-Fi
Экосистема: Roborock, Google, Apple, Amazon

Гарантия: 12 месяцев

