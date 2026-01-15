НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОНТРОЛЯ

Sony DualSense Edge — усовершенствованный беспроводной контроллер, созданный специально для PlayStation 5. Модель сочетает в себе обновлённый дизайн и расширенные игровые возможности. Корпус выполнен в фирменной чёрно-белой цветовой гамме с глянцевыми элементами, а поддержка гироскопа и тактильной отдачи обеспечивает глубокое погружение в игровой процесс и точную передачу ощущений.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

DualSense Edge представляет собой доработанную версию классического DualSense, сохранившую привычную эргономику и получившую ряд профессиональных улучшений. В конструкции контроллера реализованы программируемые триггеры с возможностью изменения чувствительности, а также сменные насадки на стики, позволяющие адаптировать управление под индивидуальные предпочтения игрока.

РАСШИРЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И АУДИО

Контроллер оснащён дополнительным аудиоразъёмом 3.5 мм для подключения наушников. Встроенные микрофон и динамик обеспечивают качественную голосовую связь без необходимости использования внешних устройств. Отдельная кнопка моментального отключения микрофона позволяет управлять звуком одним нажатием.

УЛУЧШЕННАЯ ЭРГОНОМИКА

По сравнению с предыдущей моделью DualSense Edge получил дополнительные задние элементы управления, предназначенные для регулировки хода курков L2 и R2. Нескользящие кнопки повышают точность действий и комфорт во время длительных игровых сессий. Регулируемая глубина нажатия даёт преимущество в динамичных сценах и соревновательных режимах.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР

DualSense Edge ориентирован на игроков, которым важны гибкая настройка, стабильность и максимальный контроль. Возможность кастомизации, улучшенная эргономика и расширенный функционал делают этот контроллер отличным решением для тех, кто стремится к более высокому уровню игры.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

Тип: Геймпад

Производитель: Sony

Страна производства: Китай

Срок службы: 3 года

Основные параметры

Модель: DualSense Edge

Цвет: White

Вид: Беспроводной контроллер

Виброотдача: Тактильная отдача

Конструкция

Особенности корпуса: Противоскользящие рукоятки

Мультимедиа

Микрофон: Встроенный

Управление

Элементы управления движением: Есть

Количество кнопок: 21

Количество мини-джойстиков: 2

Тип триггеров: Адаптивные

Дополнительная информация

Особенности:

Три типа сменных накладок на стики обеспечивают комфорт, надёжное сцепление и устойчивость во время игры

Комплектация

Беспроводной контроллер DualSense Edge

Кабель USB в оплётке

2 стандартные накладки

2 высокие накладки

2 низкие накладки

2 полукруглые задние кнопки

2 задние кнопки в форме рычага

Корпус разъёма

Футляр для переноски