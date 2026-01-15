НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОНТРОЛЯ
Sony DualSense Edge — усовершенствованный беспроводной контроллер, созданный специально для PlayStation 5. Модель сочетает в себе обновлённый дизайн и расширенные игровые возможности. Корпус выполнен в фирменной чёрно-белой цветовой гамме с глянцевыми элементами, а поддержка гироскопа и тактильной отдачи обеспечивает глубокое погружение в игровой процесс и точную передачу ощущений.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
DualSense Edge представляет собой доработанную версию классического DualSense, сохранившую привычную эргономику и получившую ряд профессиональных улучшений. В конструкции контроллера реализованы программируемые триггеры с возможностью изменения чувствительности, а также сменные насадки на стики, позволяющие адаптировать управление под индивидуальные предпочтения игрока.
РАСШИРЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И АУДИО
Контроллер оснащён дополнительным аудиоразъёмом 3.5 мм для подключения наушников. Встроенные микрофон и динамик обеспечивают качественную голосовую связь без необходимости использования внешних устройств. Отдельная кнопка моментального отключения микрофона позволяет управлять звуком одним нажатием.
УЛУЧШЕННАЯ ЭРГОНОМИКА
По сравнению с предыдущей моделью DualSense Edge получил дополнительные задние элементы управления, предназначенные для регулировки хода курков L2 и R2. Нескользящие кнопки повышают точность действий и комфорт во время длительных игровых сессий. Регулируемая глубина нажатия даёт преимущество в динамичных сценах и соревновательных режимах.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР
DualSense Edge ориентирован на игроков, которым важны гибкая настройка, стабильность и максимальный контроль. Возможность кастомизации, улучшенная эргономика и расширенный функционал делают этот контроллер отличным решением для тех, кто стремится к более высокому уровню игры.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общие
Тип: Геймпад
Производитель: Sony
Страна производства: Китай
Срок службы: 3 года
Основные параметры
Модель: DualSense Edge
Цвет: White
Вид: Беспроводной контроллер
Виброотдача: Тактильная отдача
Конструкция
Особенности корпуса: Противоскользящие рукоятки
Мультимедиа
Микрофон: Встроенный
Управление
Элементы управления движением: Есть
Количество кнопок: 21
Количество мини-джойстиков: 2
Тип триггеров: Адаптивные
Дополнительная информация
Особенности:
Три типа сменных накладок на стики обеспечивают комфорт, надёжное сцепление и устойчивость во время игры
Комплектация
Беспроводной контроллер DualSense Edge
Кабель USB в оплётке
2 стандартные накладки
2 высокие накладки
2 низкие накладки
2 полукруглые задние кнопки
2 задние кнопки в форме рычага
Корпус разъёма
Футляр для переноски
