Расческа Dyson Paddle Brush Pale Rose
Код товара: 92783
₽7,990 При оплате наличными.
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₽8,629 При оплате картой
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Описание
ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН И БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Расческа Dyson Paddle Brush сочетает в себе современный стиль и утонченную функциональность. Ее минималистичный дизайн органично дополняет стайлеры и фены Dyson, создавая гармоничный комплект для профессионального ухода за волосами.
КОМФОРТ И УДОБСТВО КАЖДОГО ДНЯ
Эргономичная конструкция и утяжеленная ручка делают расческу удобной и сбалансированной в использовании. Широкая форма позволяет быстро и эффективно разглаживать, распутывать и укладывать волосы, обеспечивая исключительный комфорт.
НЕЖНЫЙ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
Щетинки расчески бережно воздействуют на волосы и кожу головы, не повреждая пряди. Массажный эффект стимулирует кровообращение, способствуя укреплению волос и их здоровому росту.
ПРОЧНОСТЬ, РАЗРАБОТАННАЯ НА ГОДЫ
Корпус из анодированного материала с термостойким покрытием гарантирует долговечность расчески даже при интенсивной ежедневной укладке. Она идеально подходит для использования с тепловыми приборами, не теряя своей функциональности.
СТИЛЬНАЯ УКЛАДКА С ЛЕГКОСТЬЮ
С Dyson Paddle Brush процесс укладки станет максимально простым. Независимо от густоты или структуры ваших волос, расческа поможет добиться салонного результата у вас дома.
Эта расческа — идеальный аксессуар для тех, кто стремится к совершенству в уходе за волосами.
Детали
|Производитель
|
Dyson
|Цвет
|
Розовый
Отзывы
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