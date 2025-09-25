ЭФФЕКТИВНАЯ УБОРКА: МОЩНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Беспроводной пылесос Dreame R10 Pro Aqua обеспечивает высокую мощность всасывания 150 аВт, справляясь с загрязнениями любого типа. Бесщеточный двигатель высокой скорости гарантирует эффективное удаление пыли и мусора, включая мельчайшие частицы, обеспечивая глубокую очистку всех поверхностей.

ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ

Съемный аккумулятор емкостью 3000 мАч обеспечивает до 90 минут автономной работы, позволяя убирать большие помещения без перерывов. Полная зарядка занимает всего 4 часа, что обеспечивает готовность устройства к использованию в любое время.

ИННОВАЦИОННАЯ ВЛАЖНАЯ УБОРКА

Dreame R10 Pro Aqua сочетает функции сухой и влажной уборки. Вращающаяся насадка с салфетками эффективно удаляет пятна и пыль с любых твердых поверхностей. Объем резервуара для воды — 200 мл, что достаточно для тщательной уборки квартиры за один проход.

СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА ДЛЯ СКРЫТЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Синяя LED-подсветка помогает обнаруживать пыль даже при слабом освещении. Это повышает качество уборки и позволяет легко справляться с труднодоступными местами.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАСАДКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

В комплект входят насадки для влажной уборки, мини-турбощетка для мебели, щелевая и гибкая насадки. Универсальная щетка с функцией защиты от наматывания волос эффективно работает как на ковровых, так и на твердых покрытиях. Все насадки легко заменяются, обеспечивая универсальность устройства.

МНОГОУРОВНЕВАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Система HEPA-фильтров удерживает до 99,97% частиц пыли, предотвращая их попадание обратно в воздух. Моющийся моторный фильтр и контейнер объемом 0,6 л упрощают обслуживание и чистку устройства.

ЭРГОНОМИКА И УДОБСТВО

Пылесос весом всего 1,7 кг прост в эксплуатации и хранении. Светодиодный экран отображает уровень заряда и выбранный режим уборки (Eco, Med, Turbo). Механическое управление и интуитивный интерфейс делают процесс уборки комфортным и понятным.

Характеристики

Общие

Тип: пылесос

Производитель: Dreame

Страна-изготовитель: Китай

Срок службы: 3 года

Основные характеристики

Модель: R10 Pro Aqua

Размеры (ШxВxГ): 17 x 80 x 28,6 см

Вес: 4,6 кг

Цвет: черный

Материал корпуса: пластик

Тип устройства: вертикальный, автомобильный

Крепление: настенное

Уборка: комплексная (сухая и влажная), сухая, влажная

Пылесборник: контейнер (0,6 л); контейнер док-станции (0,2 л)

Уровень шума: 84 дБ

Мощность всасывания: 150 аВт

Конструкция и внешний вид

Индикация: включение, режим работы, заряд аккумулятора

Освещение: LED-подсветка зоны уборки

Экран: символьный, цифровой

Аккумулятор

Тип: Li-Ion

Емкость: 3000 мАч

Время работы: до 90 мин

Время зарядки: 4 часа

Защита: отключение при перегреве

Установка на зарядное устройство: ручная

Управление и режимы

Управление: механическое

Режимы работы: Eco, Med, Turbo

Регулятор мощности: на корпусе

Насадки

Количество: 6

Тип: комбинированная насадка, вращающаяся насадка для влажной уборки (с швабрами), широкая комбинированная насадка

Щетки: электрическая мини-щетка, универсальная щетка с подсветкой

Фильтрация

Система фильтрации: HEPA

Комплектация

Корпус

Аккумуляторный блок

Удлинитель

Универсальная щетка с подсветкой

Широкая комбинированная насадка

Вращающаяся насадка для влажной уборки (с швабрами)

Комбинированная насадка

Электрическая мини-щетка

Дополнительные салфетки для швабры (1 пара)

Гарантия: 12 месяцев