apple imac 24 20244
apple imac 24 20245
apple imac 24 20246
Apple iMac 24 20244
apple imac 24 20245
apple imac 24 20246

Моноблок Apple iMac 24″ 2024, M4 10C CPU, 10C GPU/16GB/256GB, Standard glass, Purple

Код товара: 92829

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219,990 При оплате наличными.
Скидка!

237,589 При оплате картой

Availability: Нет в наличии

Описание

Apple iMac 24” (2024) — мощный и элегантный моноблок для любых задач

Погрузитесь в мир современных технологий с iMac 2024 года. Тонкий, стильный и невероятно мощный, он станет идеальным решением для творчества, работы и развлечений.

Основные характеристики:

Процессор: Apple M4 — новейший чип от Apple, который обеспечивает плавную и быструю работу даже при многозадачности.

Дисплей 24”: Великолепный 4.5K Retina-дисплей с диагональю 24 дюйма радует детализированным изображением, насыщенными цветами и высокой четкостью.

Цветовой охват и яркость: Поддержка расширенного цветового охвата (P3) и яркость до 500 кд/м² создают по-настоящему живую и точную картинку, идеальную для работы с графикой и мультимедиа.

Дизайн и удобство:

Эстетика и компактность: Лаконичный дизайн в ультратонком корпусе делает iMac не только мощным, но и элегантным элементом любого интерьера.

Простота подключения: Удобные разъемы, включая Thunderbolt и USB-C, позволяют подключать дополнительные устройства и быстро передавать данные.

Мультимедийные возможности:

Аудиосистема и микрофоны: Система из шести динамиков с поддержкой пространственного аудио и студийные микрофоны обеспечивают высокое качество звука и видео.

FaceTime-камера 1080p: Высококачественная камера с технологией автофокусировки для видеозвонков в Full HD.

Экологичность:

•Apple использует переработанные материалы и энергосберегающие технологии, подчеркивая свою приверженность заботе об окружающей среде.

iMac 24” (2024) — это высокотехнологичный центр вашего рабочего пространства, где стиль и производительность сливаются воедино.

Детали

Клавиатура

Не русифицированная
Производитель

Apple
Процессор

Apple M4
Оперативная память (Гб)

16 Gb
Емкость SSD (Гб)

256 Gb
Цвет

Фиолетовый

Отзывы

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