Описание

DJI FLIP: УЛЬТРАБЕЗОПАСНЫЙ, МОЩНЫЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДРОН ДЛЯ НЕЗАБЫВАЕМЫХ СЪЕМОК

DJI Flip – это инновационный дрон с камерой 4K, сочетающий передовые технологии и исключительную надежность. Полноразмерные защитные щитки пропеллеров из углеродного волокна обеспечивают всестороннюю защиту, позволяя вам летать уверенно и бесстрашно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DJI FLIP

•Время полета: 31 минута

• Дальность полета: 14 км

• Максимальная высота полета над уровнем моря: 3000 м

•Поддержка Wi-Fi: Да, 802.11a/b/g/n/ac (Рабочая частота 2,4000 ГГц-2,4835 ГГц, 5,7250 ГГц-5,850 ГГц)

• Передача видеосигнала:

•FCC: 13 км

•CE: 8 км

•SRRC: 8 км

•MIC: 8 км

•Поддержка GPS: GPS + Galileo + BeiDou

Съемка видео:

•4K: 3840×2160 при 24/25/30/48/50/60/100 кадрах в секунду

•FHD: 1920×1080 при 24/25/30/48/50/60/100 кадрах в секунду

•Вертикальная съемка 2.7K: 1512×2688 при 24/25/30 кадрах в секунду

•Вертикальная съемка FHD: 1080×1920 при 24/25/30 кадрах в секунду

Размеры:

•В сложенном виде: 136×62×165 мм

•В разложенном виде: 233×280×79 мм (Д×Ш×В)

Поддержка microSD:

•Kingston CANVAS Go! Plus (64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ) U3 A2 V30 microSDXC

•Lexar Professional 1066x (64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ) U3 A2 V30 microSDXC

Взлетный вес: < 249 г

Гарантия: 12 месяцев

КОМПЛЕКТАЦИЯ

•Дрон DJI Flip

•Пульт дистанционного управления

•Аккумулятор

•Параллельный зарядный концентратор

•Кабель для зарядки

•Руководство пользователя

ПРЕИМУЩЕСТВА DJI FLIP

Этот мини-дрон создан для бескомпромиссного качества съемки и максимального удобства в управлении. Интеллектуальные функции, такие как отслеживание объекта и HDR-видео, делают его идеальным выбором для путешественников, блогеров и энтузиастов аэрофотосъемки. DJI Flip – ваш персональный кинооператор, готовый запечатлеть каждый момент с высоты птичьего полета.