Описание

УДОБСТВО И УПРАВЛЕНИЕ ОДНОЙ РУКОЙ

Кольцо-держатель Uniq GripFit Classic — это стильный и продуманный аксессуар для всех моделей iPhone с поддержкой MagSafe. Надежно крепится к задней панели смартфона с помощью встроенного магнитного модуля, обеспечивая стабильный захват и повышенное удобство при использовании одной рукой. Благодаря алюминиевому сплаву и полиуретану кольцо приятно на ощупь и подходит как для ежедневного использования, так и для установки устройства на столе. Поворотный механизм на 360° позволяет менять ориентацию экрана и использовать аксессуар как подставку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

⏤ Тип: кольцо-держатель

⏤ Назначение: аксессуар для смартфона

⏤ Совместимость: iPhone с поддержкой MagSafe

⏤ Крепление: магнитное (MagSafe)

⏤ Материалы: алюминиевый сплав, полиуретан

⏤ Функции: удержание в руке, подставка, поворот на 360°

⏤ Совместимость с зарядкой MagSafe: кольцо снимается перед зарядкой

⏤ Размеры: 60 × 60 × 4 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА