Кольцо-держатель MagSafe Uniq GripFit Classic
Код товара: 100552
₽2,990
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Описание
УДОБСТВО И УПРАВЛЕНИЕ ОДНОЙ РУКОЙ
Кольцо-держатель Uniq GripFit Classic — это стильный и продуманный аксессуар для всех моделей iPhone с поддержкой MagSafe. Надежно крепится к задней панели смартфона с помощью встроенного магнитного модуля, обеспечивая стабильный захват и повышенное удобство при использовании одной рукой. Благодаря алюминиевому сплаву и полиуретану кольцо приятно на ощупь и подходит как для ежедневного использования, так и для установки устройства на столе. Поворотный механизм на 360° позволяет менять ориентацию экрана и использовать аксессуар как подставку.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
⏤ Тип: кольцо-держатель
⏤ Назначение: аксессуар для смартфона
⏤ Совместимость: iPhone с поддержкой MagSafe
⏤ Крепление: магнитное (MagSafe)
⏤ Материалы: алюминиевый сплав, полиуретан
⏤ Функции: удержание в руке, подставка, поворот на 360°
⏤ Совместимость с зарядкой MagSafe: кольцо снимается перед зарядкой
⏤ Размеры: 60 × 60 × 4 мм
ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА
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Поддержка MagSafe — надёжное магнитное крепление без клея и следов.
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Функция подставки — фиксирует смартфон в нужном положении.
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Вращение на 360° — лёгкое переключение между горизонтальным и вертикальным положением.
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Эргономичный захват — удобно использовать одной рукой.
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Приятные материалы — алюминий и полиуретан для премиального ощущения.
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Легко снять перед зарядкой — не мешает подключению MagSafe-зарядки.
Детали
|Производитель
|
Uniq
|Цвет
|
Желтый
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