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Кольцо-держатель MagSafe Uniq GripFit Classic

Код товара: 100549

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2,990

Описание

УДОБСТВО И УПРАВЛЕНИЕ ОДНОЙ РУКОЙ

Кольцо-держатель Uniq GripFit Classic — это стильный и продуманный аксессуар для всех моделей iPhone с поддержкой MagSafe. Надежно крепится к задней панели смартфона с помощью встроенного магнитного модуля, обеспечивая стабильный захват и повышенное удобство при использовании одной рукой. Благодаря алюминиевому сплаву и полиуретану кольцо приятно на ощупь и подходит как для ежедневного использования, так и для установки устройства на столе. Поворотный механизм на 360° позволяет менять ориентацию экрана и использовать аксессуар как подставку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

⏤ Тип: кольцо-держатель

⏤ Назначение: аксессуар для смартфона

⏤ Совместимость: iPhone с поддержкой MagSafe

⏤ Крепление: магнитное (MagSafe)

⏤ Материалы: алюминиевый сплав, полиуретан

⏤ Функции: удержание в руке, подставка, поворот на 360°

⏤ Совместимость с зарядкой MagSafe: кольцо снимается перед зарядкой

⏤ Размеры: 60 × 60 × 4 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА

  • Поддержка MagSafe — надёжное магнитное крепление без клея и следов.

  • Функция подставки — фиксирует смартфон в нужном положении.

  • Вращение на 360° — лёгкое переключение между горизонтальным и вертикальным положением.

  • Эргономичный захват — удобно использовать одной рукой.

  • Приятные материалы — алюминий и полиуретан для премиального ощущения.

  • Легко снять перед зарядкой — не мешает подключению MagSafe-зарядки.

Детали

Производитель

Uniq
Цвет

Синий

Отзывы

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