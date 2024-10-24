Описание

Удобная и легкая клавиатура Apple с Touch ID и Numeric Keypad доступна в двух цветах: серебристом и черном. Полноразмерная цифровая панель делает её идеальной для работы с таблицами, документами и презентациями, а также упрощает процесс аутентификации в различных приложениях и сервисах. Надежный ножничный механизм с коротким ходом клавиш обеспечивает комфортное и тихое нажатие, что делает клавиатуру не только приятной в использовании, но и долговечной.

Сканер отпечатка пальцев Touch ID позволяет мгновенно разблокировать компьютер одним касанием, ускоряя доступ к вашим данным. Клавиатура быстро подключается к Mac, не требуя длительной синхронизации, что позволяет сразу начать работу. В комплект входит кабель USB-C Lightning с прочной текстильной оплеткой, предназначенный для зарядки через адаптер или подключение к компьютеру.