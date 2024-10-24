apple magic keyboard with touch id and numeric keypad 5
apple magic keyboard with touch id and numeric keypad 6
apple magic keyboard with touch id and numeric keypad 3
Apple Magic Keyboard with Touch ID and Numeric Keypad 5
apple magic keyboard with touch id and numeric keypad 6
apple magic keyboard with touch id and numeric keypad 3

Клавиатура беспроводная Apple Magic Keyboard with Touch ID and Numeric Keypad (MMMR3) Black

Код товара: 91393

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22,990 При оплате наличными.
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24,829 При оплате картой

Описание

Удобная и легкая клавиатура Apple с Touch ID и Numeric Keypad доступна в двух цветах: серебристом и черном. Полноразмерная цифровая панель делает её идеальной для работы с таблицами, документами и презентациями, а также упрощает процесс аутентификации в различных приложениях и сервисах. Надежный ножничный механизм с коротким ходом клавиш обеспечивает комфортное и тихое нажатие, что делает клавиатуру не только приятной в использовании, но и долговечной.

Сканер отпечатка пальцев Touch ID позволяет мгновенно разблокировать компьютер одним касанием, ускоряя доступ к вашим данным. Клавиатура быстро подключается к Mac, не требуя длительной синхронизации, что позволяет сразу начать работу. В комплект входит кабель USB-C Lightning с прочной текстильной оплеткой, предназначенный для зарядки через адаптер или подключение к компьютеру.

Детали

Цвет

Черный
Производитель

Apple

Отзывы

Отзывов пока нет.

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