ЮБИЛЕЙНОЕ ИЗДАНИЕ 30TH ANNIVERSARY

PlayStation 5 Slim Digital Edition в версии 30th Anniversary Limited Edition — это лимитированная консоль, выпущенная в честь 30-летия бренда PlayStation. Модель сочетает в себе компактный форм-фактор, флагманскую производительность и эксклюзивное оформление. Ограниченный тираж и уникальные элементы дизайна делают эту версию не просто игровой системой, а полноценным коллекционным объектом для поклонников бренда.

КОМПАКТНЫЙ ФОРМАТ И ФИРМЕННЫЙ ДИЗАЙН

Slim Digital Edition стала заметно компактнее стандартной PS5, уменьшившись примерно на 30% без потери функциональности. Благодаря более тонкому корпусу консоль легко вписывается в любое игровое пространство и остаётся визуальным акцентом интерьера. Юбилейное оформление Limited Edition и фирменные декоративные элементы подчёркивают эксклюзивный статус модели.

DIGITAL EDITION: ЦИФРОВОЙ ПОДХОД

Версия Digital Edition не оснащена встроенным дисководом — все игры и контент загружаются напрямую через PlayStation Store. Такой формат подойдёт тем, кто предпочитает цифровую библиотеку и минимализм. При необходимости консоль поддерживает подключение внешнего дисковода, что позволяет расширить её функциональность.

ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ 1 ТБ

PS5 Slim Digital Edition оборудована твердотельным накопителем объёмом 1 ТБ, что даёт возможность хранить обширную коллекцию игр. Дополнительно пользователю доступно около 175 ГБ свободного пространства для новых проектов. При необходимости объём памяти можно увеличить, установив совместимый SSD M.2.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Консоль построена на базе 8-ядерного процессора AMD Ryzen Zen 2 и графического чипа AMD Radeon RDNA 2 с поддержкой трассировки лучей. Высокоскоростной SSD с пропускной способностью до 5,5 ГБ/с обеспечивает минимальные загрузки и плавную работу даже в самых требовательных играх.

ГРАФИКА 4K И ПОДДЕРЖКА 8K

PS5 Slim Digital Edition обеспечивает высокую детализацию изображения и стабильную частоту кадров. Поддержка 4K при 60 FPS, технологии HDR и трассировки лучей создают реалистичную картинку с глубиной света и теней. Консоль также готова к будущим релизам с поддержкой разрешения до 8K.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ЗВУК TEMPEST 3D AUDIOTECH

Фирменная технология Tempest 3D AudioTech формирует объёмное звучание, позволяя точно определять направление источников звука. Аудиоэффекты воспринимаются максимально реалистично — спереди, сзади, сверху и снизу, что усиливает эффект присутствия и погружения в игровой процесс.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

Тип: Игровая приставка

Производитель: Sony

Страна производства: Китай

Срок службы: 5 лет

Основные параметры

Модель: Sony PlayStation 5 Slim

Тип устройства: Стационарная

Совместимость: Игры для PlayStation 5

Цвет: Серый

Материал корпуса: Пластик

Габариты и вес

Размеры (Ш×В×Т): 35,8 × 21,6 × 8 см

Вес: 2,6 кг

Процессор и память

Процессор: AMD Ryzen Zen 2

Количество ядер: 8

Тактовая частота: 3500 МГц

Графический процессор: AMD Custom RDNA 2

Оперативная память: 16 ГБ GDDR6

Тип накопителя: SSD

Объём встроенной памяти: 1 ТБ

Видео и мультимедиа

Поддержка видео: HD, 4K UHD

Максимальное игровое разрешение: до 8K

HDR: Поддерживается

Аудио: Tempest 3D AudioTech

Разъём для наушников: 3.5 мм

Интерфейсы и связь

HDMI: Версия 2.1

USB: USB, USB-C

Ethernet: 10/100/1000 Мбит/с

Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth: Есть

Дополнительные возможности

Поддержка 3D: Есть

Оптический привод: Приобретается отдельно

Питание: От сети

Управление

Тип геймпада: DualSense

Способы управления: Управление на корпусе, дистанционное управление

Комплектация

Игровая приставка PlayStation 5 Slim Digital Edition

Вертикальная подставка Limited Edition

2 горизонтальные ножки подставки

Геймпад DualSense Limited Edition

Накладки на консоль Slim / Slim Digital

Кабель зарядки DualSense

HDMI-кабель и кабель питания

4 кабельные стяжки PlayStation Shapes

Наклейка PlayStation и плакат Limited Edition

Скрепка PlayStation и печатные материалы

Игра ASTRO’s Playroom

Гарантия: 12 месяцев