Джойстик Sony DualSense для PS5 Ragnarok Limited Edition
Код товара: 98663
₽12,990
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Описание
Джойстик Sony DualSense для PS5 представляет собой мощный и инновационный игровой контроллер, который меняет восприятие геймеров о взаимодействии с игрой. Уникальные функции, такие как тактильная отдача и адаптивные триггеры, делают его идеальным выбором для тех, кто ценит максимальное погружение в игровую реальность.
ТАКТИЛЬНАЯ ОТДАДАЧА И АДАПТИВНЫЕ ТРИГГЕРЫ
DualSense оснащен технологией тактильной отдачи, которая позволяет вам ощущать каждый удар, шаг и движение в игре. Адаптивные триггеры реагируют на интенсивность игры, обеспечивая реалистичное сопротивление при взаимодействии с игровыми объектами. Это дает ощущение полного контроля над происходящим.
УДОБНЫЙ И ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН
Джойстик выполнен с учетом комфорта пользователей: эргономичный дизайн и удобно расположенные кнопки обеспечивают отличное сцепление и комфортные долгие игровые сессии. Плавность и отзывчивость управления делают его идеальным для любых типов игр.
ПОДДЕРЖКА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Контроллер оснащен встроенным микрофоном для голосового общения, кнопкой создания контента и встроенным динамиком для дополнительных звуковых эффектов, что увеличивает реалистичность и вовлеченность в игровой процесс.
ПОЛНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ В МИР PS5
Sony DualSense для PS5 – это не просто джойстик, а новый уровень взаимодействия с играми. Он предлагает уникальный опыт и открывает двери в мир новых технологий и захватывающих виртуальных миров.
Детали
|Производитель
|
Sony
|Цвет
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Фиолетовый
Отзывы
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