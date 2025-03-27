playstation vr2 sense1
Cтанция PlayStation VR2 Sense, беспроводная — изображение 1

Cтанция PlayStation VR2 Sense, беспроводная

Код товара: 98739

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6,790

Описание

ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ PLAYSTATION VR2 SENSE CONTROLLER

Зарядная станция PlayStation VR2 Sense Controller обеспечит готовность к новым приключениям в виртуальной реальности. Удобная система зарядки позволяет быстро и легко заряжать контроллеры без подключения к консоли PlayStation 5, освобождая USB-порты.

Примечание: Контроллер PlayStation VR2 Sense в комплект не входит.

Детали

Цвет

Белый
Производитель

Sony

Отзывы

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