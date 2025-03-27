Cтанция PlayStation VR2 Sense, беспроводная
Код товара: 98739
₽6,790
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Описание
ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ PLAYSTATION VR2 SENSE CONTROLLER
Зарядная станция PlayStation VR2 Sense Controller обеспечит готовность к новым приключениям в виртуальной реальности. Удобная система зарядки позволяет быстро и легко заряжать контроллеры без подключения к консоли PlayStation 5, освобождая USB-порты.
Примечание: Контроллер PlayStation VR2 Sense в комплект не входит.
Детали
|Цвет
|
Белый
|Производитель
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Sony
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