Описание

Чехол Uniq Lyden MagSafe для iPhone 16 Pro Max

Стильная защита для вашего iPhone 16 Pro Max

Чехол Uniq Lyden MagSafe создан для тех, кто ищет баланс между изысканным дизайном и максимальной функциональностью.

Ключевые особенности:

•Изысканные материалы:

•Искусственная кожа премиального качества, нанесённая на прочную основу, придаёт чехлу утончённый внешний вид и обеспечивает комфортное использование.

•Алюминиевые вставки на рамке камеры и кнопках добавляют стильный акцент и защиту от повреждений.

•Мягкая внутренняя отделка:

Подкладка из микрофибры бережно защищает заднюю поверхность смартфона от царапин и потертостей.

•Идеальная совместимость:

•Точная подгонка чехла под форму iPhone 16 Pro Max гарантирует, что устройство плотно сидит, а кнопки и порты остаются легко доступными.

•Совместим с аксессуарами MagSafe благодаря встроенным мощным магнитам, которые обеспечивают надёжное крепление.

Дополнительные преимущества:

•Элегантный дизайн, подходящий как для делового, так и повседневного стиля.

•Прочная конструкция для длительного использования.

•Доступ к зарядке, кнопкам и камере без необходимости снимать чехол.

Цвет: Варианты доступны в классической палитре, подчёркивающей стиль iPhone 16 Pro Max.

Чехол Uniq Lyden MagSafe станет идеальным дополнением к вашему новому iPhone, сочетая защиту и функциональность.