Описание

Чехол Uniq COEHL Muse Leatherette with Strap MagSafe для iPhone

Изысканная защита и максимальное удобство

Чехол Uniq COEHL Muse Leatherette with Strap MagSafe сочетает стильный дизайн, практичность и высокую степень защиты, обеспечивая идеальное решение для вашего iPhone.

Особенности и преимущества:

•Премиальные материалы:

•Искусственная кожа высокого качества нанесена на прочную основу, что обеспечивает долговечность и элегантный внешний вид.

•Алюминиевая рамка для объектива камеры и боковых кнопок добавляет эстетичности и защищает ключевые элементы устройства.

•Защита:

•Устойчив к падениям с высоты до 2,5 метров, предотвращая повреждения даже в экстремальных ситуациях.

•Внутренний слой амортизирует удары, сохраняя ваш смартфон в безопасности.

•Идеальная посадка:

•Чехол повторяет контуры iPhone, обеспечивая доступ ко всем портам, кнопкам и динамикам.

•Боковые кнопки остаются чувствительными к нажатию.

•MagSafe-совместимость:

•Встроенные магниты гарантируют надёжное крепление с аксессуарами и зарядными устройствами MagSafe.

•Съёмный шнурок:

•Удобный шнурок позволяет носить iPhone на шее или руке, освобождая руки.

Стиль и функциональность

Чехол не только защищает устройство, но и становится модным аксессуаром. Идеально подходит для повседневного использования и активного образа жизни.

Выберите Uniq COEHL Muse Leatherette with Strap MagSafe для стильной защиты вашего iPhone!