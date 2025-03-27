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Apple MacBook Pro 14" M4 Max (14C CPU/32C GPU 2024) 36GB, 4TB Space Black Z1FG0020E — изображение 1
Apple MacBook Pro 14" M4 Max (14C CPU/32C GPU 2024) 36GB, 4TB Space Black Z1FG0020E — изображение 2
Apple MacBook Pro 14" M4 Max (14C CPU/32C GPU 2024) 36GB, 4TB Space Black Z1FG0020E — изображение 3
Apple MacBook Pro 14" M4 Max (14C CPU/32C GPU 2024) 36GB, 4TB Space Black Z1FG0020E — изображение 4
Apple MacBook Pro 14" M4 Max (14C CPU/32C GPU 2024) 36GB, 4TB Space Black Z1FG0020E — изображение 5
Apple MacBook Pro 14" M4 Max (14C CPU/32C GPU 2024) 36GB, 4TB Space Black Z1FG0020E — изображение 6

Apple MacBook Pro 14″ M4 Max (14C CPU/32C GPU 2024) 36GB, 4TB Space Black Z1FG0020E

Код товара: 98651

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( Отзывов пока нет. )

559,990

Описание

МОЩЬ ЧИПОВ M4: РЕВОЛЮЦИЯ В СКОРОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ

Apple MacBook Pro 14” (2024) оснащён передовыми чипами M4, M4 Pro и M4 Max, созданными по 3-нм технологии. Эти процессоры выводят производительность на новый уровень:

M4: 10-ядерный процессор (4 производительных и 6 энергоэффективных ядер), 10-ядерный графический процессор, идеален для повседневных задач.

M4 Pro: 14 ядер ЦП и до 20 ядер GPU, обеспечивает отличную производительность для разработки и моделирования.

M4 Max: 16 ядер ЦП, до 40 ядер GPU, до 128 ГБ оперативной памяти и пропускная способность до 512 ГБ/с, что делает его идеальным для работы с мультимедиа и 3D-анимацией.

Новый Neural Engine увеличивает скорость машинного обучения втрое, а улучшенные вычислительные возможности обеспечивают обработку любых профессиональных проектов.

LIQUID RETINA XDR: ЧЁТКОСТЬ И ЯРКОСТЬ

14-дюймовый Liquid Retina XDR-дисплей предлагает:

•Яркость до 1000 нит (SDR) и 1600 нит (HDR).

•Нанотекстурное покрытие, уменьшающее блики и отражения.

•Технологию True Tone, адаптирующую цветовую температуру для снижения нагрузки на глаза.

Благодаря высокой детализации и точной цветопередаче дисплей идеально подходит для редактирования фото, видео и работы с графикой.

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ

MacBook Pro 14” 2024 года сочетает высокую производительность с практичными функциями:

•До 24 часов автономной работы.

•Thunderbolt 5 для высокоскоростной передачи данных и подключения внешних 8K-мониторов.

•Встроенная 12-Мп камера Center Stage, автофокусирующаяся на пользователе.

APPLE INTELLIGENCE И БЕЗОПАСНОСТЬ

Умные технологии Apple оптимизируют устройство, защищают данные пользователя и помогают организовать рабочий процесс.

ДЛЯ КОГО СОЗДАН MACBOOK PRO 14 (2024)?

M4: Для студентов и предпринимателей, нуждающихся в надёжном инструменте для повседневных задач.

M4 Pro: Для инженеров, программистов и аналитиков.

M4 Max: Для специалистов, работающих с 3D-анимацией, визуальными эффектами и аудио.

MacBook Pro 14” 2024 года — это идеальное сочетание мощности, портативности и продуманного дизайна. Ваш незаменимый инструмент для творчества, разработки и достижения новых вершин.

Детали

Цвет

Черный
Клавиатура

Не русифицированная
Производитель

Apple
Оперативная память (Гб)

36 Gb
Диагональ

14"
Емкость SSD (Гб)

4Tb
Гарантия

12 месяцев
Процессор

Apple M4 Max

Отзывы

Отзывов пока нет.

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