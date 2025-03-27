Описание

МОЩЬ ЧИПОВ M4: РЕВОЛЮЦИЯ В СКОРОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ

Apple MacBook Pro 14” (2024) оснащён передовыми чипами M4, M4 Pro и M4 Max, созданными по 3-нм технологии. Эти процессоры выводят производительность на новый уровень:

•M4: 10-ядерный процессор (4 производительных и 6 энергоэффективных ядер), 10-ядерный графический процессор, идеален для повседневных задач.

•M4 Pro: 14 ядер ЦП и до 20 ядер GPU, обеспечивает отличную производительность для разработки и моделирования.

•M4 Max: 16 ядер ЦП, до 40 ядер GPU, до 128 ГБ оперативной памяти и пропускная способность до 512 ГБ/с, что делает его идеальным для работы с мультимедиа и 3D-анимацией.

Новый Neural Engine увеличивает скорость машинного обучения втрое, а улучшенные вычислительные возможности обеспечивают обработку любых профессиональных проектов.

LIQUID RETINA XDR: ЧЁТКОСТЬ И ЯРКОСТЬ

14-дюймовый Liquid Retina XDR-дисплей предлагает:

•Яркость до 1000 нит (SDR) и 1600 нит (HDR).

•Нанотекстурное покрытие, уменьшающее блики и отражения.

•Технологию True Tone, адаптирующую цветовую температуру для снижения нагрузки на глаза.

Благодаря высокой детализации и точной цветопередаче дисплей идеально подходит для редактирования фото, видео и работы с графикой.

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ

MacBook Pro 14” 2024 года сочетает высокую производительность с практичными функциями:

•До 24 часов автономной работы.

•Thunderbolt 5 для высокоскоростной передачи данных и подключения внешних 8K-мониторов.

•Встроенная 12-Мп камера Center Stage, автофокусирующаяся на пользователе.

APPLE INTELLIGENCE И БЕЗОПАСНОСТЬ

Умные технологии Apple оптимизируют устройство, защищают данные пользователя и помогают организовать рабочий процесс.

ДЛЯ КОГО СОЗДАН MACBOOK PRO 14 (2024)?

•M4: Для студентов и предпринимателей, нуждающихся в надёжном инструменте для повседневных задач.

•M4 Pro: Для инженеров, программистов и аналитиков.

•M4 Max: Для специалистов, работающих с 3D-анимацией, визуальными эффектами и аудио.

MacBook Pro 14” 2024 года — это идеальное сочетание мощности, портативности и продуманного дизайна. Ваш незаменимый инструмент для творчества, разработки и достижения новых вершин.