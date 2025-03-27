Apple MacBook Pro 14″ M4 10C CPU/10C GPU 2024) 32GB, 1TB Silver
Код товара: 98652
₽234,990
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Описание
МОЩЬ ЧИПОВ M4: РЕВОЛЮЦИЯ В СКОРОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
Apple MacBook Pro 14” (2024) оснащён передовыми чипами M4, M4 Pro и M4 Max, созданными по 3-нм технологии. Эти процессоры выводят производительность на новый уровень:
•M4: 10-ядерный процессор (4 производительных и 6 энергоэффективных ядер), 10-ядерный графический процессор, идеален для повседневных задач.
•M4 Pro: 14 ядер ЦП и до 20 ядер GPU, обеспечивает отличную производительность для разработки и моделирования.
•M4 Max: 16 ядер ЦП, до 40 ядер GPU, до 128 ГБ оперативной памяти и пропускная способность до 512 ГБ/с, что делает его идеальным для работы с мультимедиа и 3D-анимацией.
Новый Neural Engine увеличивает скорость машинного обучения втрое, а улучшенные вычислительные возможности обеспечивают обработку любых профессиональных проектов.
LIQUID RETINA XDR: ЧЁТКОСТЬ И ЯРКОСТЬ
14-дюймовый Liquid Retina XDR-дисплей предлагает:
•Яркость до 1000 нит (SDR) и 1600 нит (HDR).
•Нанотекстурное покрытие, уменьшающее блики и отражения.
•Технологию True Tone, адаптирующую цветовую температуру для снижения нагрузки на глаза.
Благодаря высокой детализации и точной цветопередаче дисплей идеально подходит для редактирования фото, видео и работы с графикой.
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ
MacBook Pro 14” 2024 года сочетает высокую производительность с практичными функциями:
•До 24 часов автономной работы.
•Thunderbolt 5 для высокоскоростной передачи данных и подключения внешних 8K-мониторов.
•Встроенная 12-Мп камера Center Stage, автофокусирующаяся на пользователе.
APPLE INTELLIGENCE И БЕЗОПАСНОСТЬ
Умные технологии Apple оптимизируют устройство, защищают данные пользователя и помогают организовать рабочий процесс.
ДЛЯ КОГО СОЗДАН MACBOOK PRO 14 (2024)?
•M4: Для студентов и предпринимателей, нуждающихся в надёжном инструменте для повседневных задач.
•M4 Pro: Для инженеров, программистов и аналитиков.
•M4 Max: Для специалистов, работающих с 3D-анимацией, визуальными эффектами и аудио.
MacBook Pro 14” 2024 года — это идеальное сочетание мощности, портативности и продуманного дизайна. Ваш незаменимый инструмент для творчества, разработки и достижения новых вершин.
Детали
|Цвет
|
Серый
|Клавиатура
|
Не русифицированная
|Производитель
|
Apple
|Оперативная память (Гб)
|
32 Gb
|Емкость SSD (Гб)
|
1 Tb
|Диагональ
|
14"
|Гарантия
|
12 месяцев
|Процессор
|
Apple M4
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