Выпрямитель Dyson Airstrait HT01 Amber Silk Вилка EU
Выпрямитель Dyson Airstrait HT01 Amber Silk Вилка EU 36 990 
Выпрямитель Dyson Airstrait HT01 Red Velvet/Gold Вилка EU
Выпрямитель Dyson Airstrait HT01 Red Velvet/Gold Вилка EU 41 990 
Выпрямитель Dyson Airstrait HT01 Strawberry Bronze /Blush Pink Вилка EU — изображение 1
Выпрямитель Dyson Airstrait HT01 Strawberry Bronze /Blush Pink Вилка EU — изображение 2
Выпрямитель Dyson Airstrait HT01 Strawberry Bronze /Blush Pink Вилка EU — изображение 3
Выпрямитель Dyson Airstrait HT01 Strawberry Bronze /Blush Pink Вилка EU
Выпрямитель Dyson Airstrait HT01 Strawberry Bronze /Blush Pink Вилка EU — изображение 2
Выпрямитель Dyson Airstrait HT01 Strawberry Bronze /Blush Pink Вилка EU — изображение 3

Выпрямитель Dyson Airstrait HT01 Strawberry Bronze /Blush Pink Вилка EU

Артикул: 125684

37 990 

Описание

Dyson Airstrait — это инновационный выпрямитель, который одновременно сушит и выпрямляет волосы, превращая процесс укладки в настоящее удовольствие. Благодаря новаторским технологиям Dyson, этот прибор использует поток воздуха высокого давления для выпрямления волос, сводя к минимуму повреждения и ломкость.

Основные особенности

  • Новаторская технология Dyson: Устройство использует поток воздуха для выпрямления волос во время их сушки, без необходимости в сильном нагреве. Воздух нагревается и равномерно распределяется по локонам, обеспечивая бережный уход.
  • Поток воздуха: Направлен вниз под углом 45°, создавая натяжение, необходимое для выравнивания волос. Это позволяет достичь гладкой укладки с меньшими повреждениями.
  • Термисторы из стеклянных шариков: Регулируют температуру воздушного потока до 30 раз в секунду, предотвращая перегрев и сохраняя естественный блеск волос.
  • Двигатель Dyson Hyperdymium: Рабочее колесо с 13 лопастями вращается со скоростью 106 000 оборотов в минуту, создавая давление воздуха 3,6 кПа, достаточное для выпрямления волос по мере их высыхания.
  • Режимы укладки: Устройство предлагает несколько режимов укладки для влажных и сухих волос, а также режим охлаждения для закрепления прически. В режиме Wet доступно три температурных режима (80°C, 110°C и 140°C), в режиме Dry — два режима (110°C и 140°C), а также режим «Boost» для быстрого нагрева.
  • ЖК-экран: Цветной дисплей высокой четкости отображает параметры воздушного потока и температуры для удобства использования.
  • Функция фиксации: Позволяет зафиксировать пластины прибора для создания объема у корней.
  • Автоматическая пауза: Прибор автоматически переходит в спящий режим после трех секунд бездействия, экономя энергию.

Технические характеристики

  • Линейка: Airstrait
  • Тип: Выпрямитель
  • Мощность: 1600 Вт
  • Количество режимов нагрева: 3
  • Максимальная температура нагрева: 140 °C
  • Особенности: Вращение шнура, ЖК-дисплей, индикация включения и готовности к работе, плавающие пластины
  • Длина сетевого шнура: 1.98 м
  • В комплекте: Футляр/чехол, термостойкий коврик
  • Габариты: Длина 330 мм, ширина 41 мм, толщина 60 мм
  • Вес: 0.464 кг

Dyson Airstrait — это современное решение для тех, кто хочет заботиться о своих волосах и при этом достигать идеальных результатов в укладке. Этот выпрямитель сочетает в себе новейшие технологии и удобство использования, обеспечивая защиту и бережный уход за волосами.

