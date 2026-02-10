Стайлер Dyson Airwrap Complete Long HS09 Coanda 2x Ceramic Pink/Rose Gold Вилка EU
Стайлер Dyson Airwrap Complete Long HS09 Coanda 2x Ceramic Pink/Rose Gold Вилка EU 54 990 
Вернутся к товарам
Стайлер Dyson Airwrap Complete Long HS08 Amber Silk Вилка EU
Стайлер Dyson Airwrap Complete Long HS08 Amber Silk Вилка EU 42 990 
Стайлер Dyson Airwrap Complete Long HS09 Coanda 2x Amber Silk Вилка EU — изображение 1
Стайлер Dyson Airwrap Complete Long HS09 Coanda 2x Amber Silk Вилка EU — изображение 2
Нажмите, чтобы увеличить
Стайлер Dyson Airwrap Complete Long HS09 Coanda 2x Amber Silk Вилка EU
Стайлер Dyson Airwrap Complete Long HS09 Coanda 2x Amber Silk Вилка EU — изображение 2

Стайлер Dyson Airwrap Complete Long HS09 Coanda 2x Amber Silk Вилка EU

Артикул: 125712

54 990 

Compare
12 Посетителей смотрит этот продукт сейчас!
  • Забрать в магазине AppleProStore

Забрать сегодня

Бесплатно

  • Курьерская доставка

Наш курьер доставит по указанному адресу

1-2 Дня

500

Описание

Откройте новую эру ухода за волосами с Dyson Airwrap Complete Long HS09 Coanda 2x — усовершенствованным стайлером нового поколения, в котором технологии сочетаются с заботой о здоровье и естественной красоте. Инновационный мотор Hyperdymium™ 2 создаёт вдвое более мощный поток воздуха по сравнению с предыдущими моделями, что позволяет сократить время укладки и отказаться от экстремального нагрева. А интеллектуальная система управления и синхронизация с приложением MyDyson™ превращают привычную укладку в персонализированный салонный опыт прямо у вас дома.

Устройство использует аэродинамический эффект Коанда, который позволяет мягко притягивать волосы к насадке, укладывая их по направлению воздушного потока. Благодаря этому волосы не подвергаются повреждению и сохраняют естественный блеск. Уникальные функции, такие как интеллектуальный контроль температуры и автоматическое запоминание настроек для каждой насадки, делают укладку максимально комфортной, быстрой и безопасной.

Стайлер Dyson HS09 оснащён новой насадкой AirSmooth 2x™ с двойным потоком воздуха — это революционное решение для выпрямления без утюжка. Насадка разглаживает волосы, не повреждая их структуру, и помогает достичь эффекта гладкости без высоких температур. Она идеально подойдёт для создания прямых причесок с эффектом блеска и ухоженности.

Технология i.d. curl™ обеспечивает простой и интуитивный выбор параметров завивки: приложение MyDyson™ запоминает ваши предпочтения и помогает создавать разнообразные образы одним нажатием. Это не просто стайлер, а персональный стилист, который учитывает особенности ваших волос и делает укладку лёгкой и предсказуемой.

Особое внимание уделено комфорту использования. Стайлер оснащён Bluetooth-модулем для подключения к фирменному приложению, интеллектуальной системой управления температурой, а также насадками с функцией автозапоминания. Каждая насадка при подключении автоматически активирует параметры, использованные ранее, что экономит время и делает процесс укладки максимально удобным.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

  • Тип: Стайлер для волос

  • Модель: Dyson HS09 Complete Long Coanda 2x

  • Размеры: 44 × 272 × 38 мм

  • Вес: 410 г

  • Цвет: розовый

  • Питание: от сети

  • Мощность: 1700 Вт

  • Скорость воздушного потока: до 13,5 л/с

  • Количество температурных режимов: 3

  • Режимы мощности: 3

  • Технологии: i.d. curl™, Coanda airflow, AirSmooth 2x™, Hyperdymium™ 2

  • Управление: сенсорное + мобильное приложение

  • Беспроводная связь: Bluetooth

  • Поддержка приложения: MyDyson™

  • Страна производства: Китай

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

  • Стайлер Dyson HS09

  • Уникальная насадка AirSmooth 2x

  • Кейс для хранения

  • Документация

ПРЕИМУЩЕСТВА:

  • Мощный и компактный мотор Hyperdymium™ 2

  • Безопасная укладка без перегрева

  • Создание локонов, выпрямление, объём — всё в одном устройстве

  • Интеллектуальное управление и синхронизация с приложением

  • Запоминание параметров для каждой насадки

  • Лёгкий, эргономичный корпус

  • Идеален для длинных волос

Dyson Airwrap Complete Long HS09 Coanda 2x — это больше, чем стайлер. Это интеллектуальная система ухода, которая бережно сохраняет здоровье ваших волос, экономит ваше время и дарит эффект профессиональной укладки в домашних условиях.

Отзывы клиентов

0 отзывов
0
0
0
0
0

Отзывы

Очистить фильтры

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Стайлер Dyson Airwrap Complete Long HS09 Coanda 2x Amber Silk Вилка EU”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Сопутствующие товары

Hot
Беспроводные наушники Apple AirPods Pro 2 TYPE-C
Быстрый просмотр

Наушники Apple AirPods Pro 2 USB-C White

Артикул: 54976

В наличии

15 590 
В корзину
Смартфон Apple iPhone 14 128GB Dual Sim Starlight
Быстрый просмотр

Смартфон Apple iPhone 14 128Gb nano Sim + eSim Starlight

Артикул: 50936

В наличии

43 490 
В корзину
Apple iPhone 15 512Gb Pink
Быстрый просмотр

Смартфон Apple iPhone 15 128Gb nano Sim + nano Sim Pink

Артикул: MTLE3CH/A

В наличии

48 490 
В корзину
Смартфон Apple iPhone 14 128GB Dual Sim Midnight
Быстрый просмотр

Смартфон Apple iPhone 14 256Gb nano Sim + eSim Midnight

Артикул: 50956

В наличии

47 990 
В корзину
Apple iPhone 15 128Gb Black
Быстрый просмотр

Смартфон Apple iPhone 15 256Gb nano Sim + eSim Black

Артикул: 65556

В наличии

53 990 
В корзину
Starlink V3 (1)
Быстрый просмотр

Спутниковый интернет Starlink V3

Артикул: 81868

В наличии

49 990 
В корзину