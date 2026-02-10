УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ УКЛАДКИ

Модель HS08 оснащена Bluetooth®-подключением к приложению MyDyson™, которое создает персонализированный профиль для ваших волос. Приложение анализирует их структуру и предлагает оптимальные настройки для укладки. Оно также предоставляет советы по укладке, настройке устройства и уходу за фильтром, что делает использование стайлера максимально удобным.

С мощностью 1300 Вт Dyson Airwrap быстро разогревается и создает мощный воздушный поток в 13,5 литров в секунду, что обеспечивает быструю и эффективную укладку. Три режима нагрева и три уровня воздушного потока, включая холодный обдув для фиксации, помогают добиться идеального результата.

МОЩНЫЙ МОТОР И ТЕХНОЛОГИЯ COANDA

Цифровой двигатель Dyson V9, работающий на скорости до 110 000 об/мин, создает эффект Coanda, который притягивает волосы к насадкам для автоматической завивки или выпрямления. Температура всегда контролируется и не превышает 150°C, предотвращая перегрев и повреждение волос.

КОМПЛЕКТ НАСАДОК ДЛЯ РАЗНООБРАЗНЫХ УКЛАДОК

Dyson Airwrap Complete Long HS08 оснащен набором насадок для создания различных причесок:

•Коническая насадка 30 мм — для четких локонов у корней, подходит для всех типов волос.

•Цилиндрическая насадка 40 мм — создает объемные волны и локоны, меняя направление воздушного потока для облегчения завивки.

•Насадка для сушки и сглаживания Coanda — слегка подсушивает волосы, подготавливая их к укладке.

•Жесткая щетка для выпрямления — идеальна для непослушных или вьющихся волос, придавая им гладкость.

•Круглая щетка для объема — придает дополнительный объем, вытягивая волосы и придавая им форму.

Каждая насадка разработана с учетом различных типов волос и минимизирует тепловое воздействие благодаря технологии Coanda.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ЗАВИВКЕ

Технология id curl™ в приложении MyDyson™ автоматизирует процесс укладки. Стайлер определяет время завивки, активирует воздушный поток и фиксирует результат, облегчая создание идеальных локонов без необходимости ручной настройки.

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН И УДОБСТВО

Dyson Airwrap Complete Long весит всего 573 г, а длина его кабеля — 2675 мм, что позволяет легко им пользоваться. Компактные размеры (272 мм / 41 мм / 48 мм) делают стайлер удобным в хранении и транспортировке.

В комплект входит стильный кожаный кейс с мягкой отделкой, щетка для очистки фильтра и расческа для распутывания волос, что обеспечивает долговечность устройства и комфорт использования.

ИОНИЗАЦИЯ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ СТАТИКИ

Как и в фенах Dyson Supersonic™, ионизация в стайлере Airwrap Complete Long HS08 нейтрализует статическое электричество, делая волосы более послушными и устраняя эффект электризации.