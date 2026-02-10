Стайлер Dyson Airwrap Complete Long HS08 Diffuse Ceramic Patina/Topaz Вилка EU
Стайлер Dyson Airwrap Complete Long HS08 Diffuse Ceramic Patina/Topaz Вилка EU 42 990 
Вернутся к товарам
Шлем виртуальной реальности Oculus Quest 3S 256GB Batman Arkham Shadow
Шлем виртуальной реальности Oculus Quest 3S 256GB Batman Arkham Shadow 38 990 
Стайлер Dyson Airwrap Complete Long HS08 Diffuse Red Velvet/Gold Вилка EU — изображение 1
Стайлер Dyson Airwrap Complete Long HS08 Diffuse Red Velvet/Gold Вилка EU — изображение 2
Нажмите, чтобы увеличить
Стайлер Dyson Airwrap Complete Long HS08 Diffuse Red Velvet/Gold Вилка EU
Стайлер Dyson Airwrap Complete Long HS08 Diffuse Red Velvet/Gold Вилка EU — изображение 2

Стайлер Dyson Airwrap Complete Long HS08 Diffuse Red Velvet/Gold Вилка EU

Артикул: 125856

99 990 

Compare
19 Посетителей смотрит этот продукт сейчас!
  • Забрать в магазине AppleProStore

Забрать сегодня

Бесплатно

  • Курьерская доставка

Наш курьер доставит по указанному адресу

1-2 Дня

500

Описание

УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ УКЛАДКИ

Модель HS08 оснащена Bluetooth®-подключением к приложению MyDyson™, которое создает персонализированный профиль для ваших волос. Приложение анализирует их структуру и предлагает оптимальные настройки для укладки. Оно также предоставляет советы по укладке, настройке устройства и уходу за фильтром, что делает использование стайлера максимально удобным.

С мощностью 1300 Вт Dyson Airwrap быстро разогревается и создает мощный воздушный поток в 13,5 литров в секунду, что обеспечивает быструю и эффективную укладку. Три режима нагрева и три уровня воздушного потока, включая холодный обдув для фиксации, помогают добиться идеального результата.

МОЩНЫЙ МОТОР И ТЕХНОЛОГИЯ COANDA

Цифровой двигатель Dyson V9, работающий на скорости до 110 000 об/мин, создает эффект Coanda, который притягивает волосы к насадкам для автоматической завивки или выпрямления. Температура всегда контролируется и не превышает 150°C, предотвращая перегрев и повреждение волос.

КОМПЛЕКТ НАСАДОК ДЛЯ РАЗНООБРАЗНЫХ УКЛАДОК

Dyson Airwrap Complete Long HS08 оснащен набором насадок для создания различных причесок:

•Коническая насадка 30 мм — для четких локонов у корней, подходит для всех типов волос.

•Цилиндрическая насадка 40 мм — создает объемные волны и локоны, меняя направление воздушного потока для облегчения завивки.

•Насадка для сушки и сглаживания Coanda — слегка подсушивает волосы, подготавливая их к укладке.

•Жесткая щетка для выпрямления — идеальна для непослушных или вьющихся волос, придавая им гладкость.

•Круглая щетка для объема — придает дополнительный объем, вытягивая волосы и придавая им форму.

Каждая насадка разработана с учетом различных типов волос и минимизирует тепловое воздействие благодаря технологии Coanda.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ЗАВИВКЕ

Технология id curl™ в приложении MyDyson™ автоматизирует процесс укладки. Стайлер определяет время завивки, активирует воздушный поток и фиксирует результат, облегчая создание идеальных локонов без необходимости ручной настройки.

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН И УДОБСТВО

Dyson Airwrap Complete Long весит всего 573 г, а длина его кабеля — 2675 мм, что позволяет легко им пользоваться. Компактные размеры (272 мм / 41 мм / 48 мм) делают стайлер удобным в хранении и транспортировке.

В комплект входит стильный кожаный кейс с мягкой отделкой, щетка для очистки фильтра и расческа для распутывания волос, что обеспечивает долговечность устройства и комфорт использования.

ИОНИЗАЦИЯ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ СТАТИКИ

Как и в фенах Dyson Supersonic™, ионизация в стайлере Airwrap Complete Long HS08 нейтрализует статическое электричество, делая волосы более послушными и устраняя эффект электризации.

Отзывы клиентов

0 отзывов
0
0
0
0
0

Отзывы

Очистить фильтры

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Стайлер Dyson Airwrap Complete Long HS08 Diffuse Red Velvet/Gold Вилка EU”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Сопутствующие товары

Hot
Беспроводные наушники Apple AirPods Pro 2 TYPE-C
Быстрый просмотр

Наушники Apple AirPods Pro 2 USB-C White

Артикул: 54976

В наличии

15 590 
В корзину
Смартфон Apple iPhone 14 128GB Dual Sim Starlight
Быстрый просмотр

Смартфон Apple iPhone 14 128Gb nano Sim + eSim Starlight

Артикул: 50936

В наличии

43 490 
В корзину
Apple iPhone 15 512Gb Pink
Быстрый просмотр

Смартфон Apple iPhone 15 128Gb nano Sim + nano Sim Pink

Артикул: MTLE3CH/A

В наличии

48 490 
В корзину
Смартфон Apple iPhone 14 128GB Dual Sim Midnight
Быстрый просмотр

Смартфон Apple iPhone 14 256Gb nano Sim + eSim Midnight

Артикул: 50956

В наличии

47 990 
В корзину
Apple iPhone 15 128Gb Black
Быстрый просмотр

Смартфон Apple iPhone 15 256Gb nano Sim + eSim Black

Артикул: 65556

В наличии

53 990 
В корзину
Starlink V3 (1)
Быстрый просмотр

Спутниковый интернет Starlink V3

Артикул: 81868

В наличии

49 990 
В корзину