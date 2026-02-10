Еще технологичнее и увлекательнее

Oculus Quest 3S — это настоящий прорыв в мире VR-шлемов, предлагающий незабываемый опыт виртуальной реальности. С акцентом на производительность и комфорт, Quest 3S — доступный и простой в использовании VR-аксессуар, который не требует подключения к ПК и настройки пространства.

Полное погружение в виртуальные миры

Благодаря гибридной системе отслеживания на основе инфракрасных и полноцветных камер вы ощутите себя частью виртуальных миров, контролируя каждое действие. С Quest 3S каждая деталь становится осязаемой.

Высококачественные экраны с частотой до 120 Гц

Дисплеи OLED с разрешением 4K и Линзами Френеля обеспечивают невероятную детализацию и насыщенные цвета. Смотрите видео, играйте и общайтесь на огромных виртуальных экранах — все это на вашем Oculus Quest 3S.

Процессор Snapdragon XR2 Gen2 и новый уровень гейминга

Процессор Snapdragon XR2 Gen2 и высокая частота обновления экрана позволяют наслаждаться плавностью интерфейса и графикой следующего уровня. Реалистичные визуальные эффекты и высокая производительность делают Quest 3S идеальным устройством для геймеров.

Богатая библиотека игр

С эксклюзивной коллекцией игр, включая Batman Arkham Shadow, Oculus Quest 3S предлагает погружение в разнообразные игровые миры, от экшенов до приключений.

Продвинутая система камер

Шесть камер с ИК-подсветкой обеспечивают надежное отслеживание и распознавание окружения. Перемещайтесь свободно, без необходимости в дополнительных сенсорах.

Объемный и реалистичный звук

Стереодинамики с объемным звуком и встроенными микрофонами добавляют глубину погружению, передавая каждое движение и звук в игре.

Возможность использования с ПК и в автономном режиме

Quest 3S можно использовать автономно или подключить к ПК через Quest Link или Air Link, открывая доступ к множеству дополнительных игр и приложений.

Комфортная конструкция

Шлем подходит даже для пользователей в очках благодаря регулируемому головному ремню и проставке, а также возможности настроить межзрачковое расстояние.

Интуитивное управление

Контроллеры Touch Plus обеспечивают удобство и точность управления. Легкие и эргономичные, они мгновенно реагируют на ваши движения и помогают полностью погружаться в виртуальную реальность.