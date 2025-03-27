Описание

ИННОВАЦИОННАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Подставка Apple Pro Stand для монитора Pro Display XDR (MWUG2) представляет собой высококачественное решение для профессионалов, стремящихся обеспечить комфортную работу с одним из самых передовых дисплеев. Она предлагает регулируемые параметры для удобной настройки положения монитора, идеально подстраиваясь под любые рабочие условия.

ТОЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ И НАКЛОНА

Подставка Pro Stand позволяет точно настроить угол наклона и высоту монитора. С регулировкой высоты до 120 мм и фиксированным углом наклона, вы можете настроить монитор Pro Display XDR для удобного использования. Это облегчает создание индивидуальной рабочей зоны, а встроенный механизм крепления обеспечивает легкость перемещения и стабильность положения монитора.

ПРОСТОТА ПОВОРОТА ДЛЯ ГИБКОЙ ОРИЕНТАЦИИ

С помощью подставки Pro Stand легко переключить экран между горизонтальным и вертикальным положением. Это особенно полезно для разных типов контента и рабочих процессов, требующих быстрой адаптации. Для перевода монитора в нужное положение достаточно просто отодвинуть защёлку и повернуть дисплей против часовой стрелки.

МОГУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ И МАГНИТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Подставка Pro Stand использует уникальную магнитную конструкцию для крепления монитора Pro Display XDR. Магниты обеспечивают точность соединения и надежную фиксацию дисплея на подставке. Чтобы отсоединить монитор, достаточно переместить бегунок, что делает процесс эксплуатации удобным и быстрым.

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ И УДОБСТВО

Эта подставка идеально подходит для профессионалов, которым важно удобство и стабильность. С ней вы получаете возможность подстроить свой рабочий процесс под личные предпочтения, не ограничивая функциональные возможности вашего монитора.