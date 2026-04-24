Apple MacBook Air 15 (2026) на чипе M5: максимум пространства, феноменальная мощь и легкость

Новый MacBook Air 15 (2026) — это идеальное решение для тех, кому нужен по-настоящему большой экран для комфортной работы, но при этом важна мобильность. Благодаря новейшему процессору M5 этот ноутбук легко справляется с профессиональными задачами, оставаясь невероятно тонким и бесшумным.

Почему 15-дюймовый MacBook Air — это лучший выбор:

Большой экран в легком корпусе Роскошный 15,3-дюймовый дисплей Liquid Retina с высокой яркостью и поддержкой миллиарда цветов выдает кристально четкую и сочную картинку. На таком экране удобно монтировать видео, работать с таблицами и смотреть кино. При этом толщина алюминиевого корпуса составляет всего 1,15 см, а вес — 1,51 кг. Ноутбук доступен в стильных оттенках: Sky Blue, Silver, Starlight и Midnight.

Новый уровень скорости с чипом M5 Забудьте о компромиссах. Мощный процессор Apple M5 с аппаратным ускорением графики работает безупречно. Теперь в базовой комплектации идет сразу 16 ГБ объединенной памяти и скоростной SSD-накопитель от 512 ГБ. Система мгновенно реагирует на ваши действия даже при десятках открытых вкладок и тяжелых программах.

Встроенный искусственный интеллект Платформа macOS дополнена системой Apple Intelligence. Это ваш личный умный помощник, который поможет быстро переписать или сократить текст, проанализировать данные и автоматизировать рутину, гарантируя полную конфиденциальность вашей информации.

Автономность до 18 часов Оставьте зарядное устройство дома. Батареи хватит на весь день активной работы или долгий перелет. Зарядка осуществляется через удобный и безопасный магнитный порт MagSafe 3.

Поддержка двух мониторов и Wi-Fi 7 Для профессионалов предусмотрены два скоростных порта Thunderbolt 4 (Type-C), к которым теперь можно подключить сразу два внешних монитора. А новейший модуль Wi-Fi 7 обеспечит бесперебойный и сверхбыстрый интернет.

Идеален для видеоконференций Новая камера на 12 Мп с умной функцией Center Stage будет автоматически держать вас в центре кадра. Система из трех студийных микрофонов отсечет лишний шум, а 6 встроенных динамиков с поддержкой Spatial Audio создадут эффект полного погружения.

Удобная клавиатура Magic Keyboard, огромный высокоточный трекпад и мгновенная разблокировка по отпечатку пальца Touch ID делают использование ноутбука максимально комфортным.

Apple MacBook Air 15 (2026) — это бескомпромиссная рабочая станция, сочетающая большой экран, флагманскую мощь и премиальный дизайн. Отличная инвестиция в вашу продуктивность!