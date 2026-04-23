Apple MacBook Air 13 (2026) на чипе M5: невероятная мощь в невесомом корпусе

Новый MacBook Air 13 (2026) — это эталон современного ноутбука. Он стал еще быстрее благодаря революционному процессору M5, получив долгожданные обновления памяти и подключения, но сохранил свой знаменитый ультратонкий дизайн. Это идеальная машина для сложной работы, учебы, программирования и творчества в любом месте.

Главные причины выбрать новый MacBook Air:

Абсолютная мобильность Толщина алюминиевого корпуса — всего 1,13 см, а вес — крошечные 1,23 кг. Ноутбук практически не ощущается в рюкзаке. На выбор доступны четыре элегантных цвета: Sky Blue, Silver, Starlight и Midnight.

Феноменальная производительность M5 Забудьте о компромиссах. Новейший чип Apple M5 с аппаратным ускорением графики легко тянет монтаж тяжелого видео, 3D-моделирование и современные игры. Теперь в базовой комплектации идет сразу 16 ГБ оперативной памяти и быстрый SSD от 512 ГБ — система работает мгновенно даже при десятках открытых программ.

Встроенная нейросеть Apple Intelligence Ваш личный интеллектуальный помощник в системе macOS. Он поможет быстро переписать текст, найти нужные файлы или структурировать данные, гарантируя при этом 100% безопасность вашей личной информации.

Поддержка сразу двух мониторов Долгожданное обновление для профессионалов: теперь к Air можно подключить до двух внешних дисплеев высокого разрешения. Два скоростных порта Thunderbolt 4 (Type-C) обеспечивают передачу данных до 40 Гбит/с.

Экран, от которого не устают глаза 13,6-дюймовый дисплей Liquid Retina с высокой яркостью (500 нит) и технологией True Tone подстраивается под окружающий свет. Картинка выглядит сочно и реалистично, что идеально подходит для работы с графикой и фото.

Заряд на весь день Оставьте зарядку дома. Батарея работает до 18 часов в режиме просмотра видео или серфинга в интернете. Для быстрой и безопасной зарядки предусмотрен удобный магнитный порт MagSafe 3.

Идеальные видеоконференции Новая камера на 12 Мп с умной функцией Center Stage будет автоматически держать вас в центре кадра, даже если вы двигаетесь. Три микрофона студийного качества отсекают лишние шумы, а 4 динамика с пространственным звуком создают эффект полного погружения.

Мгновенно разблокируйте ноутбук касанием пальца (Touch ID), скачивайте файлы за секунды с новейшим Wi-Fi 7 и наслаждайтесь безупречной работой самой популярной клавиатуры Magic Keyboard.

Apple MacBook Air 13 (2026) — это инвестиция в ваш комфорт и продуктивность на годы вперед!