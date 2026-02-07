Наушники Beats Powerbeats Fit Spark Orange
Наушники Beats Powerbeats Fit Spark Orange 
Наушники Beats Powerbeats Fit Jet Black
Наушники Beats Powerbeats Fit Jet Black 
Наушники Beats Powerbeats Fit Power Pink — изображение 1
Наушники Beats Powerbeats Fit Power Pink — изображение 2
Наушники Beats Powerbeats Fit Power Pink — изображение 3
Наушники Beats Powerbeats Fit Power Pink
Наушники Beats Powerbeats Fit Power Pink — изображение 2
Наушники Beats Powerbeats Fit Power Pink — изображение 3

Наушники Beats Powerbeats Fit Power Pink

Артикул: 125327

19 490 

Описание

МАКСИМАЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ БЕЗ ДАВЛЕНИЯ

Powerbeats Fit созданы для активного движения и надёжной посадки. Обновлённые гибкие крылья Secure-Fit стали заметно эластичнее и адаптируются к форме уха, обеспечивая устойчивость даже при интенсивных тренировках. Наушники плотно фиксируются, не создавая дискомфорта и не вызывая усталости при длительном использовании. В комплекте предусмотрены амбушюры четырёх размеров, что позволяет точно настроить посадку, улучшить шумоизоляцию и добиться максимального комфорта.

ЧИСТЫЙ, МОЩНЫЙ И СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ЗВУК

Фирменная акустическая архитектура Powerbeats Fit построена таким образом, чтобы драйверы направляли звук строго по оси слухового канала. Это обеспечивает насыщенные басы, выразительную середину и чистые высокие частоты без искажений. Независимо от громкости и жанра музыка остаётся детализированной и сбалансированной. Технология Adaptive EQ автоматически анализирует посадку и форму уха, корректируя звучание в реальном времени для оптимального результата.

АКТИВНОЕ ШУМОПОДАВЛЕНИЕ И РЕЖИМ ПРОЗРАЧНОСТИ

Встроенная система активного шумоподавления эффективно снижает окружающие шумы, позволяя полностью сосредоточиться на музыке или тренировке. Алгоритмы постоянно адаптируются к обстановке, обеспечивая стабильный эффект ANC. При необходимости можно мгновенно включить режим прозрачности — он передаёт внешние звуки естественно и безопасно, что особенно важно при занятиях на улице или в городских условиях.

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ АУДИО С ЭФФЕКТОМ ПРИСУТСТВИЯ

Powerbeats Fit поддерживают персонализированное пространственное аудио с динамическим отслеживанием движений головы. Встроенные датчики фиксируют положение пользователя, создавая объёмную и реалистичную звуковую сцену. Это делает просмотр фильмов, игры и прослушивание музыки более захватывающими и живыми. Дополняют опыт функции автоматического воспроизведения и паузы при установке или снятии наушников.

ЧЁТКИЕ ЗВОНКИ И УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Каждый наушник оснащён физической многофункциональной кнопкой, с помощью которой можно управлять воспроизведением, принимать вызовы и переключать режимы без смартфона. Шесть микрофонов с направленным захватом голоса обеспечивают высокое качество связи, эффективно снижая шум ветра и посторонние звуки. Разговоры остаются чёткими даже в шумной обстановке.

ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ ДЛЯ АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Степень защиты IPX4 делает Powerbeats Fit устойчивыми к поту и брызгам воды. Наушники подходят для тренировок в зале, пробежек, активного отдыха и повседневного использования в любых погодных условиях. Прочный корпус рассчитан на интенсивную эксплуатацию без потери надёжности и функциональности.

ДО 30 ЧАСОВ РАБОТЫ С БЫСТРОЙ ЗАРЯДКОЙ

На одном заряде наушники обеспечивают до 7 часов непрерывного воспроизведения, а с учётом зарядного кейса общее время автономной работы достигает 30 часов. Функция Fast Fuel позволяет всего за 5 минут зарядки получить до часа прослушивания — идеальное решение для динамичного ритма жизни. Зарядка осуществляется через современный разъём USB-C.

ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ С APPLE И ANDROID

Благодаря чипу Apple H1 Powerbeats Fit мгновенно подключаются к устройствам iOS, поддерживают автоматическое переключение между гаджетами, голосовое управление Hey Siri и интеграцию с сервисом «Локатор». Для пользователей Android доступно фирменное приложение Beats, позволяющее настраивать управление, проверять посадку, отслеживать заряд и обновлять прошивку. Универсальная совместимость делает модель удобной для любой экосистемы.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЭКОЛОГИЧНЫЙ ПОДХОД

В комплект входят полностью беспроводные наушники Powerbeats Fit, зарядный кейс, амбушюры четырёх размеров, руководство пользователя и гарантийная документация. Упаковка изготовлена из 100% растительных и переработанных материалов, что подчёркивает экологичную философию бренда.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
Тип: полностью беспроводные внутриканальные наушники
Назначение: спорт, тренировки, активный образ жизни
Производитель: Beats
Страна производства: Вьетнам

КОНСТРУКЦИЯ И ДИЗАЙН
Форм-фактор: внутриканальные (True Wireless)
Крепление: гибкие фиксирующие крылья Secure-Fit
Материал корпуса: пластик
Пыле- и влагозащита: IPX4 (защита от пота и брызг воды)

ЗВУК И ТЕХНОЛОГИИ
Акустическая платформа Beats
Адаптивный эквалайзер Adaptive EQ
Активное шумоподавление (ANC): есть
Режим прозрачности: есть
Поддержка персонализированного пространственного аудио
Динамическое отслеживание движений головы

МИКРОФОНЫ И СВЯЗЬ
Количество микрофонов: 6
Технология направленного захвата голоса
Подавление шума ветра
Bluetooth® Class 1
Автоматическое воспроизведение и пауза

УПРАВЛЕНИЕ
Многофункциональная кнопка на каждом наушнике
Управление воспроизведением, звонками и режимами
Голосовое управление: Hey Siri
Совместное прослушивание (iOS)

АККУМУЛЯТОР И АВТОНОМНОСТЬ
Тип аккумулятора: литий-ионный
Время работы наушников: до 7 часов
Общее время работы с кейсом: до 30 часов
Быстрая зарядка Fast Fuel:
5 минут зарядки — до 1 часа воспроизведения
Разъём для зарядки кейса: USB-C

РАЗМЕРЫ И ВЕС
Размеры кейса: 5,54 × 2,75 × 6,25 см
Размер одного наушника: 2,15 × 2,04 × 2,74 см
Вес одного наушника: 5,78 г
Вес кейса: 49,75 г
Общий вес комплекта: 61,3 г

СОВМЕСТИМОСТЬ
Полная поддержка iOS
Поддержка Android через приложение Beats
Автоматическое переключение между устройствами Apple
Функция «Локатор» (iOS)

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Беспроводные наушники Powerbeats Fit
Зарядный кейс
Амбушюры четырёх размеров (XS / S / M / L)
Краткое руководство пользователя

Кабель USB-C и сетевой адаптер приобретаются отдельно

