Описание

Apple iMac 24” (2024) — мощный и элегантный моноблок для любых задач

Погрузитесь в мир современных технологий с iMac 2024 года. Тонкий, стильный и невероятно мощный, он станет идеальным решением для творчества, работы и развлечений.

Основные характеристики:

•Процессор: Apple M4 — новейший чип от Apple, который обеспечивает плавную и быструю работу даже при многозадачности.

•Дисплей 24”: Великолепный 4.5K Retina-дисплей с диагональю 24 дюйма радует детализированным изображением, насыщенными цветами и высокой четкостью.

•Цветовой охват и яркость: Поддержка расширенного цветового охвата (P3) и яркость до 500 кд/м² создают по-настоящему живую и точную картинку, идеальную для работы с графикой и мультимедиа.

Дизайн и удобство:

•Эстетика и компактность: Лаконичный дизайн в ультратонком корпусе делает iMac не только мощным, но и элегантным элементом любого интерьера.

•Простота подключения: Удобные разъемы, включая Thunderbolt и USB-C, позволяют подключать дополнительные устройства и быстро передавать данные.

Мультимедийные возможности:

•Аудиосистема и микрофоны: Система из шести динамиков с поддержкой пространственного аудио и студийные микрофоны обеспечивают высокое качество звука и видео.

•FaceTime-камера 1080p: Высококачественная камера с технологией автофокусировки для видеозвонков в Full HD.

Экологичность:

•Apple использует переработанные материалы и энергосберегающие технологии, подчеркивая свою приверженность заботе об окружающей среде.

iMac 24” (2024) — это высокотехнологичный центр вашего рабочего пространства, где стиль и производительность сливаются воедино.