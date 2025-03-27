Описание

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНИТОР ДЛЯ ИСКУССТВА И РАБОТЫ

Монитор Apple Pro Display XDR (MWPE2) с диагональю 32 дюйма и разрешением Retina 6K — это решение для профессионалов, которым необходима максимальная точность и качество изображения. С контрастностью 1 000 000:1, яркостью от 500 до 1600 нит и уникальной технологией IPS, он идеально подходит для дизайнеров, фотографов и видеооператоров, работающих с графикой и видео.

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Монитор имеет разрешение 6016 x 3384, что обеспечивает исключительную четкость и детализацию изображения. С числом пикселей на дюйм (PPI) 218 и 1.07 миллиарда цветов дисплея, вы получаете максимальную точность в цветопередаче, необходимую для работы с высококачественными изображениями и видео.

РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОЗИЦИЯ И КОМФОРТ

Монитор оснащен функциями наклона и регулировки высоты (до 12 см), что позволяет настроить его под идеальный угол для комфортной работы. Угол наклона варьируется от −5° до +25°, что дает дополнительную гибкость в настройке положения экрана.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Для подключения к различным устройствам монитор оснащен несколькими портами, включая USB 3.1, HDMI, DisplayPort, Thunderbolt, DVI и VGA. Это делает его универсальным инструментом для работы с множеством различных устройств. Также присутствуют 3 порта USB Type-C для удобного подключения периферийных устройств.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН И МАТЕРИАЛЫ

Корпус выполнен из алюминия и имеет стильный серебристый цвет, который идеально впишется в любой рабочий интерьер. Этот монитор создан для тех, кто ценит качество, стиль и функциональность.

В КОМПЛЕКТЕ

В комплект поставки входит монитор, кабель Thunderbolt 3 Pro (2 м), кабель питания (2 м), ткань для полировки и гарантия, что обеспечивает вам всё необходимое для начала работы сразу после покупки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

•Тип: Монитор

• Диагональ экрана: 32”

•Матрица: IPS

•Тип экрана: Retina 6K

•Разрешение: 6016 x 3384

•Яркость: 500-1000-1600 nits

• Частота обновления: 60 Гц

•Контрастность: 1 000 000:1

• Число цветов дисплея: 1.07 млрд

•Крепление VESA: 100×100 мм

• Гарантия: Да

ПРАКТИЧНОСТЬ И УДОБСТВО В РАБОТЕ

Монитор Pro Display XDR — это профессиональное решение, которое сочетает высочайшее качество изображения, продвинутую функциональность и изысканный дизайн, идеально подходящее для тех, кто ценит точность и комфорт в работе с визуальными материалами.