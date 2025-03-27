mwpe2 pro display xdr with standard glass1
mwpe2 pro display xdr with standard glass2
mwpe2 pro display xdr with standard glass4
mwpe2 pro display xdr with standard glass6
mwpe2 pro display xdr with standard glass3
mwpe2 pro display xdr with standard glass5
Монитор Apple Pro Display XDR Retina 6K 32", MWPE2 стандартное стекло (без подставки) — изображение 1
Монитор Apple Pro Display XDR Retina 6K 32", MWPE2 стандартное стекло (без подставки) — изображение 2
Монитор Apple Pro Display XDR Retina 6K 32", MWPE2 стандартное стекло (без подставки) — изображение 3
Монитор Apple Pro Display XDR Retina 6K 32", MWPE2 стандартное стекло (без подставки) — изображение 4
Монитор Apple Pro Display XDR Retina 6K 32", MWPE2 стандартное стекло (без подставки) — изображение 5
Монитор Apple Pro Display XDR Retina 6K 32", MWPE2 стандартное стекло (без подставки) — изображение 6

Монитор Apple Pro Display XDR Retina 6K 32″, MWPE2 стандартное стекло (без подставки)

Код товара: 98632

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570,490

Описание

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНИТОР ДЛЯ ИСКУССТВА И РАБОТЫ

Монитор Apple Pro Display XDR (MWPE2) с диагональю 32 дюйма и разрешением Retina 6K — это решение для профессионалов, которым необходима максимальная точность и качество изображения. С контрастностью 1 000 000:1, яркостью от 500 до 1600 нит и уникальной технологией IPS, он идеально подходит для дизайнеров, фотографов и видеооператоров, работающих с графикой и видео.

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Монитор имеет разрешение 6016 x 3384, что обеспечивает исключительную четкость и детализацию изображения. С числом пикселей на дюйм (PPI) 218 и 1.07 миллиарда цветов дисплея, вы получаете максимальную точность в цветопередаче, необходимую для работы с высококачественными изображениями и видео.

РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОЗИЦИЯ И КОМФОРТ

Монитор оснащен функциями наклона и регулировки высоты (до 12 см), что позволяет настроить его под идеальный угол для комфортной работы. Угол наклона варьируется от −5° до +25°, что дает дополнительную гибкость в настройке положения экрана.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Для подключения к различным устройствам монитор оснащен несколькими портами, включая USB 3.1, HDMI, DisplayPort, Thunderbolt, DVI и VGA. Это делает его универсальным инструментом для работы с множеством различных устройств. Также присутствуют 3 порта USB Type-C для удобного подключения периферийных устройств.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН И МАТЕРИАЛЫ

Корпус выполнен из алюминия и имеет стильный серебристый цвет, который идеально впишется в любой рабочий интерьер. Этот монитор создан для тех, кто ценит качество, стиль и функциональность.

В КОМПЛЕКТЕ

В комплект поставки входит монитор, кабель Thunderbolt 3 Pro (2 м), кабель питания (2 м), ткань для полировки и гарантия, что обеспечивает вам всё необходимое для начала работы сразу после покупки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип: Монитор

Диагональ экрана: 32”

Матрица: IPS

Тип экрана: Retina 6K

Разрешение: 6016 x 3384

Яркость: 500-1000-1600 nits

Частота обновления: 60 Гц

Контрастность: 1 000 000:1

Число цветов дисплея: 1.07 млрд

Крепление VESA: 100×100 мм

Гарантия: Да

ПРАКТИЧНОСТЬ И УДОБСТВО В РАБОТЕ

Монитор Pro Display XDR — это профессиональное решение, которое сочетает высочайшее качество изображения, продвинутую функциональность и изысканный дизайн, идеально подходящее для тех, кто ценит точность и комфорт в работе с визуальными материалами.

Детали

Цвет

Серый
Производитель

Apple
Гарантия

12 месяцев

Отзывы

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