Фотоаппарат Nikon Z50 II Kit 16-50mm f/3.5-6.3 V
Фотоаппарат Nikon Z50 II Kit 16-50mm f/3.5-6.3 V 84,490
Back to products
Фотоаппарат Nikon Z5 Body
Фотоаппарат Nikon Z5 Body 74,490
Фотоаппарат Nikon Z50 II Body — изображение 1
Фотоаппарат Nikon Z50 II Body — изображение 2
Фотоаппарат Nikon Z50 II Body — изображение 3
Фотоаппарат Nikon Z50 II Body — изображение 4
Фотоаппарат Nikon Z50 II Body — изображение 5
Фотоаппарат Nikon Z50 II Body — изображение 6
Click to enlarge
Фотоаппарат Nikon Z50 II Body
Фотоаппарат Nikon Z50 II Body — изображение 2
Фотоаппарат Nikon Z50 II Body — изображение 3
Фотоаппарат Nikon Z50 II Body — изображение 4
Фотоаппарат Nikon Z50 II Body — изображение 5
Фотоаппарат Nikon Z50 II Body — изображение 6

Фотоаппарат Nikon Z50 II Body

Артикул: 106191

76,990

Добавить к сравнению
20 Посетителей смотрит этот продукт сейчас!
  • Забрать в магазине AppleProStore

Забрать сегодня

Бесплатно

  • Курьерская доставка

Наш курьер доставит по указанному адресу

1-2 Дня

500

Описание

Nikon Z50 II – это усовершенствованная беззеркальная камера формата DX, оснащенная 20.9-мегапиксельной CMOS-матрицей и флагманским процессором EXPEED 7. Модель сочетает компактные размеры с продвинутыми функциями, включая AI-автофокус, съемку 4K 60p и поворотный сенсорный экран для влогеров.

Ключевая особенность: Технология Pre-Release Capture – запись кадров за 1 секунду до нажатия затвора.

Технические характеристики:

  • Тип: беззеркальная камера APS-C

  • Матрица: 20.9 Мп (23.5×15.7 мм)

  • Процессор: EXPEED 7

  • Видео: 4K UHD 60p, Full HD 120p

  • Автофокус: 231 точка с AI-распознаванием 9 типов объектов

  • Видоискатель: электронный OLED 2.36 млн точек

  • Экран: 3.2″ сенсорный поворотный (1.04 млн точек)

  • Дополнительно: Wi-Fi/Bluetooth, USB-зарядка, N-Log

Комплектация:

  • Фотокамера Nikon Z50 II Body

  • Аккумулятор EN-EL25a

  • Ремень

  • Кабель USB

Преимущества:

  • Процессор EXPEED 7 от флагманской Z9

  • AI-автофокус с распознаванием глаз, животных и транспорта

  • Поворотный экран для селфи и влогинга

  • Функция Pre-Release Capture (буферизация до съемки)

  • Поддержка 10-битного видео с N-Log

  • Компактный магниевый корпус с улучшенной эргономикой

Отзывы клиентов

0 отзывов
0
0
0
0
0

Отзывы

Очистить фильтры

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Фотоаппарат Nikon Z50 II Body”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Сопутствующие товары

Hot
Беспроводные наушники Apple AirPods Pro 2 TYPE-C
Quick view

Наушники Apple AirPods Pro 2 USB-C White

Артикул: 54976

В наличии

16,990
В корзину
Смартфон Apple iPhone 14 128GB Dual Sim Starlight
Quick view

Смартфон Apple iPhone 14 128GB Starlight

Артикул: 50936

В наличии

45,490
В корзину
Смартфон Apple iPhone 12 mini 128Gb Black
Quick view

Смартфон Apple iPhone 12 128GB Black

Артикул: 31179

В наличии

40,490
В корзину
Apple MacBook Pro M3 Space Black (1)
Quick view

Apple MacBook Pro 14 M3 Pro (11C CPU/14C GPU) 18GB, 512GB Space Black MRX33

Артикул: MRX33

В наличии

135,490
В корзину
Apple iPhone 15 128Gb Black
Quick view

Apple iPhone 15 256Gb Black

Артикул: 65556

В наличии

63,990
В корзину
Starlink V3 (1)
Quick view

Спутниковый интернет Starlink V3

Артикул: 81868

В наличии

35,990
В корзину